Київ у "червоній зоні" : які потрібні документи для транспорту

З 1 листопада Київ перейшов у "червону зону" карантину. А це означає, що в столиці почали діяти більш жорсткі карантинні обмеження. У транспорті відсьогодні потрібно всім пасажирам мати при собі COVID-документи.

Які ще обмеження і заборони почнуть діяти в Києві і які потрібні документи для проїзду в громадському транспорті – читайте нижче.

Транспорт

З 1 листопада всі пасажири метро, автобусів, тролейбусів і маршрутних таксі повинні надати сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест на коронавірус з негативним результатом.

Для проїзду підійде жовтий або зелений сертифікат про вакцинацію, а також міжнародний. Також можна використовувати експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Дія тестів - 72 години. Серед альтернативних документів - довідка про одужання в додатку "Дія".

Виняток - особи до 18 років, їм документи не потрібні. Обов'язковим є і носіння захисної маски або респіратора.

Перевіряти документи будуть спеціальні групи правоохоронців не на вході, а вибірково в транспорті. За порушення пасажиру загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Торгові центри

Всі працівники ТРЦ зобов'язані мати COVID-документи. Всі відвідувачі - теж. Неповнолітні не мають права відвідувати ТРЦ без супроводу дорослих, у яких є необхідні документи.

Ресторани та кафе, готелі

Робота закладів громадського харчування дозволена, але на певних умовах:

Працівники вакциновані та мають сертифікат

Невакциновані мають ПЛР-тест або експрес-тест

У відвідувачів є COVID-документи

Якщо документів немає або не в повному обсязі - дозволена робота на винос або з доставкою

Спортзали та заклади культури

Всі працівники та відвідувачі зобов'язані мати при собі COVID-документи

Школи та дитячі садки

Дитячі садки можуть продовжити роботу у звичайному режимі за умови, що всі працівники закладу вакциновані.

Школи з 1 листопада переходять на навчання дистанційно.

Магазин

Дозволена робота магазинів з харчовими продуктами, в тому числі та ринків. Також можуть працювати торгові точки з лікарськими засобами та засобами гігієни, побутовою хімією, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин, друкованим ЗМІ та пальним.

Державні організації

Всі працівники та відвідувачі зобов'язані мати COVID-документи.