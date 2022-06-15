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Лобода приїхала в рідний Ірпінь: Що має статися, щоб українці таке пробачили?! (відео)

Фото: Світлана Лобода відвідала Ірпінь (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Володимир Костирін

Світлана Лобода відвідала Ірпінь - рідне місто артистки, в якому пройшло її дитинство, і яке після російської окупації стало нагадувати руїни. Зірка поділилася красномовним відео про шрами на своїй малій батьківщині, показавши сліди "русского мира", що несли з собою загарбники.

Моторошні кадри співачка опублікувала у своєму Instagram.

На ролику показаний зруйнований міст, розбиті вулиці та розбомблені і спалені житлові будинки колись затишного, тихого і процвітаючого передмістя столиці України.

Світлана Лобода приїхала в рідний Ірпінь, який постраждав від навали російських окупантів (фото: скріншот з відео instagram.com/lobodaofficial)

"...Я не знаю, що має статися, щоб українці пробачили все те, що відбувалося тут!... " - підписала LOBODA відео, поставивши риторичне запитання.

Разом з артисткою був мер Ірпеня Олександр Маркушин, який супроводжував Світлану і розповідав про те, що відбувалося в місті під час навали рашистів.

Світлана Лобода в Ірпені на власні очі побачила наслідки російської окупації (фото: скріншот з відео instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Лобода вирішила перераховувати на потреби рідного міста половину коштів, отриманих з кожного її концерту.

Артистка також кілька тижнів тому запустила центр надання психологічної допомоги та моральної підтримки "Loboda Help Center", і зараз зізнається, що їй "стає тепло і моя душа відчуває радість, коли нам вдається допомогти ще й матеріально".

Світлана розповідає, що отримує листи та пости подяки, які служать для неї натхненням.

"Завдяки кожному з нас, маленьким щоденним крокам і великим серцям, ми наближаємо один одного до перемоги", - пише Лобода в мережі.

Відео: Світлана Лобода відвідала рідний Ірпінь, який сильно постраждав від навали рашистів

Нагадаємо, нещодавно Лобода представила нову пісню українською мовою під назвою "Молитва" - вона сала першою роботою артистки з початку повномасштабного нападу РФ на нашу країну.

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