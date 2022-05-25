ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Неможливо забути пережитий жах": Лобода придумала, як ще допомогти українцям під час війни

Новость на русском →
Середа 25 травня 2022 14:15
"Неможливо забути пережитий жах": Лобода придумала, як ще допомогти українцям під час війни Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Дмитрий Войналович

Співачка Світлана Лобода оголосила про запуск проекту LOBODA Help Centеr, основна мета якого - моральна підтримка людей під час російсько-української війни та професійна допомога психологів.

Про це артистка написала у своєму Instagram-акаунті.

"Щодня, у своїх соціальних мережах, я отримую від вас велику кількість листів, листи - болі, листи - турбування, листи - історій... За останні три місяця повномасштабного вторгнення Росії в Україну, життя кожного змінилося до невпізнаваності. Отримуючи ваші листи, я читаю їх завжди зі сльозами на очах", - написала Лобода.

Артистка каже, що їй, як і багатьом людям, "неможливо звикнути до нових реалій, неможливо забути пережитий жах, складно впоратися з новими умовами життя, з невпевненістю в завтрашньому дні, а часом і з розпачем".

&quot;Неможливо забути пережитий жах&quot;: Лобода придумала, як ще допомогти українцям під час війни

Світлана Лобода (фото: t.me/lobodaofficial)

"Я знаю ці почуття, бо сама переживаю ці почуття. Я думала, як я можу ще більше допомогти кожному, допомогти не просто відповіддю на листи, не просто підтримати словом, а допомогти максимально більшій кількості людей. Спілкуватися та допомагати на широкому рівні, залучити професіоналів, з якими працюю сама", - звернулася до своїх шанувальників співачка.

Тому LOBODA вирішила ще активніше вести волонтерську діяльність, про яку відтепер можна буде дізнатися у спеціально створеному телеграм-каналі LOBODA Help Centеr.

Тому якщо вам або вашим рідним ("кожному, кому сьогодні важко, страшно прокидатися та засинати") потрібна будь-яка професійна психологічна підтримка, ви можете підписатися на телеграм-бот центру @lo_help_bot.

Там вам буде запропоновано пройти систему первинного опитування, за результатами якого, вас з'єднають з підібраним конкретно під вас спеціалістом-психологом для подальшого спілкування та призначення особистих онлайн зустрічей та консультацій.

&quot;Неможливо забути пережитий жах&quot;: Лобода придумала, як ще допомогти українцям під час війни

Світлана Лобода запустила LOBODA Help Centеr (фото: t.me/Loboda_Help_Center)

Нагадаємо, що раніше LOBODA емоційно підтримала переможців Євробачення 2022 - Kalush Orchestra.

"Нам була потрібна ця перемога! Хлопці з Kalush Orchestra звернули увагу світу на велику проблему, на наш біль - Маріуполь та "Азовсталь". А це означає, що кожен з нас здатний зробити свій внесок у перемогу, яку ми всі так чекаємо! Щодня вести діяльність, спрямовану на максимальне інформування, та головне - допомагати всім, чим може кожен із нас!" - сказала співачка.

Днями відомий український актор Тарас Цимбалюк розповів, як його теща виживала у Маріуполі.

Також ми писали, що у центрі Івано-Франківська вуличного музиканта відмутузили за російські пісні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лобода
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність