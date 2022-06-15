Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)

На ролике показан разрушенный мост, разбитые улицы и разбомбленные и сожженные жилые дома некогда уютного, тихого и процветающего пригорода столицы Украины.

Светлана Лобода приехала в родной Ирпень, пострадавший от нашествия российских оккупантов (фото: скриншот с видео instagram.com/lobodaofficial)

"…Я не знаю, что должно произойти, чтоб украинцы простили все то, что происходило здесь!…" - подписала LOBODA видео, задав риторический вопрос.

Вместе с артисткой был мэр Ирпеня Александр Маркушин, который сопровождал Светлану и рассказывал о происходившем в городе во время навалы рашистов.

Светлана Лобода в Ирпене воочию увидела последствия российской оккупации (фото: скриншот с видео instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Лобода решила перечислять на нужды родного города половину средств, полученных с каждого ее концерта.

Артистка также несколько недель назад запустила центр оказания психологической помощи и моральной поддержки "Loboda Help Center", и сейчас признается, что ей "становится тепло и моя душа испытывает радость, когда нам удается помочь еще и материально".

Светлана рассказывает, что получает письма и посты благодарности, которые служат для нее вдохновением.

"Благодаря каждому из нас, маленьким ежедневным шагам и большим сердцам, мы приближаем друг друга к победе", - пишет Лобода в сети.

Видео: Светлана Лобода посетила родной Ирпень, сильно пострадавший от навалы рашистов