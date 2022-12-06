LOBODA объяснила, почему на нее открыли охоту в России

Российские СМИ и пропагандисты устроили настоящую охоту на украинскую певицу Светлану Лободу, которая после 24 февраля покинула РФ и выступает за границей, собирая средства в поддержку нашей страны.

Но артистка знает, почему на нее взъелись россияне - ведь до этого они считали ее "своей".

Что об этом думает сама певица?

"После 24 февраля, когда я начала публично выражать свою позицию, российские пропагандисты стали чрезвычайно активными. Они ведут кампанию против меня, потому что я была одной из главных исполнительниц в России, имею огромную аудиторию фанатов во всем мире и, как я понимаю, они считают то, что я не с ними, большой утратой", - заявила певица на пресс-конференции в Вильнюсе.

Именно со лживыми материалами в росСМИ, в том числе и с недавним фейком о якобы готовности звезды выступать перед россиянами в Дубай, LOBODA связывает отмену ее концертов в Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе.

После 24 февраля артистка покинула Россию (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Да, все это время я работала в России. По этому поводу я дала много интервью и в каждом я ответила на вопрос о том периоде, о своем жалости и о позиции сегодня. После 24 февраля, когда российские солдаты так вероломно напали на мою страну, я в тот же день закончила всю работу в России, закончила все свои проекты и оборвала все контакты, оставила все", - прокомментировала певица.

Она добавила, что никогда не выступала на событиях, посвященных 9 мая в РФ, а также никогда не была в оккупированном Крыму. А материалы русских изданий она называет откровенной ложью.

"После 2014 именно после оккупации, я не была в Крыму ни по работе, ни по личным причинам", - заявила певица.

Сейчас Светлана собирает деньги на благотворительных концертах (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Вместе с тем она опровергла заявления медиа о своей "персоне нон грата" в Литве и отмене некоторых концертов.

По ее словам, МВД этой страны не проверяло факты перед публичными заявлениями, что "привело к большим репутационным рискам", поэтому адвокаты артистки обратились в ведомство с просьбой разъяснить ситуацию.

"Министерство написало ответ, что вопросов к нам нет. К сожалению, это нас сильно задело, потому что все происходило два дня, и за это время информация разлетелась, потому что это очень кликабельная новость для представителей медиа", - сказала певица.

В то же время, LOBODA поблагодарила Литву за ее помощь и выразила свое глубокое уважение литовцам за их весомый вклад и поддержку временно перемещенных украинцев.

"Вклад Литвы в поддержку Украины - огромный. А сегодня Литва продолжает и дальше помогать. Спасибо вам за это! Это очень ценно для нас. С такой поддержкой мы обязательно, в ближайшее время, одержим победу! Я в это верю!" - сказала Светлана.