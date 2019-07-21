Лобода покрутила сідницями біля басейну: відверте відео

Світлана Лобода показала одну вправу з тренування
Українська співачка Світлана Лобода похвалилася пружними сідницями в своєму Instagram-акаунті. Артистка поділилася відеозаписом, на якому вона в коротких шортах біля басейну виконує одну з фізичних вправ для підтримки фігури. Фанати артистки в більшості захопилися її формами, а багато в чому розкритикували за зайву відвертість.
Також Світлана Лобода розповіла, як довго протриматися у формі.
"Якщо ти хочеш протриматися у формі довго і бути здоровим: правило номер 1 - не роби великих перерв, як би не було тобі важко, прокидайся і йди на тренування! Через лінь і "не можу". Удачі", - написала Лобода у підписі до відео.
Лобода показала пружні сідниці (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода похвалилася пружними сідницями (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Більшість фанатів стали захоплюватися апетитними формами артистки, але деякі також зазначили, що демонструвати свою фігуру настільки відверто не варто:
Лобода показала сідниці біля басейну (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)
Слід нагадати, що артистка вже не перший раз показує деякі вправи зі своїх тренувань у спортзалі.
Раніше ми писали про те, що Лобода розповіла про труднощі материнства. Їй доводилося буквально розриватися між годуванням малюка і виходами на сцену, але Світлані вдалося майстерно поєднувати материнство і кар'єру.
До цього повідомлялося, що українська артистка Світлана Лобода показала синці на ногах. У мережі припустили, що артистку могли побити.