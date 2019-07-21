Лобода покрутила ягодицами у бассейна: откровенное видео

Светлана Лобода показала одно упражнение из своей тренировки
Украинская певица Светлана Лобода похвасталась упругими ягодицами в своем Instagram-аккаунте. Артистка поделилась видеозаписью, на которой она в коротких шортах у бассейна выполняет одно из физических упражнений для поддержания фигуры. Фанаты артистки во многом восхитились ее формами, а во многом раскритиковали за излишнюю откровенность.
Также Светлана Лобода рассказала, как долго продержаться в форме.
"Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым: правило номер 1 - не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку! Через лень и "не могу". Удачи", - написала Лобода в подписи к видео.
Лобода показала упругие ягодицы (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода похвасталась упругими ягодицами (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Большинство фанатов стали восторгаться аппетитными формами артистки, но некоторые также отметили, что демонстрировать свою фигуру настолько откровенно не стоит:
Лобода показала попу возле бассейна (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)
Следует напомнить, что артистка уже не первый раз показывает некоторые упражнения со своих тренировок в спортзале.
Ранее мы писали о том, что Лобода рассказала о трудностях материнства. Ей буквально приходилось разрываться между кормлением малышки и выходами на сцену, но Светлане удалось мастерски совмещать материнство и карьеру.
До этого сообщалось, что украинская артистка Светлана Лобода показала ссадины и синяки на ногах. В сети предположили, что артистку могли избить.