Лобода покрутила ягодицами у бассейна: откровенное видео

Лобода похвасталась упругими ягодицами (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода показала одно упражнение из своей тренировки

Украинская певица Светлана Лобода похвасталась упругими ягодицами в своем Instagram-аккаунте. Артистка поделилась видеозаписью, на которой она в коротких шортах у бассейна выполняет одно из физических упражнений для поддержания фигуры. Фанаты артистки во многом восхитились ее формами, а во многом раскритиковали за излишнюю откровенность.

Также Светлана Лобода рассказала, как долго продержаться в форме.

"Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым: правило номер 1 - не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку! Через лень и "не могу". Удачи", - написала Лобода в подписи к видео.

Лобода показала упругие ягодицы (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода похвасталась упругими ягодицами (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Большинство фанатов стали восторгаться аппетитными формами артистки, но некоторые также отметили, что демонстрировать свою фигуру настолько откровенно не стоит:

Фигура – класс. И это плоды огромной работы! Какая МОЛОДЕЦ, Светуленька!!!

Некоторые вещи лучше не афишировать. Какая-то тайна кухни должна оставаться.

Очень хорошо выглядите.

Какие-то африканские танцы.

Фуууу... какой некрасивый вид сзади, даже эти упражнения не помогут это исправить.

Света, ты супер! Отличная мотивация для всех подписчиц: для тех, кто ходит и тех, кто собирается.

Хорошие слова. А то я все время начинаю, потом пауза, потом снова начинаю и никакого результата.

Лобода показала попу возле бассейна (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)

Следует напомнить, что артистка уже не первый раз показывает некоторые упражнения со своих тренировок в спортзале.

Ранее мы писали о том, что Лобода рассказала о трудностях материнства. Ей буквально приходилось разрываться между кормлением малышки и выходами на сцену, но Светлане удалось мастерски совмещать материнство и карьеру.

До этого сообщалось, что украинская артистка Светлана Лобода показала ссадины и синяки на ногах. В сети предположили, что артистку могли избить.