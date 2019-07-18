Світлана Лобода розкрила свій найбільший страх

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Однак співачка бореться з ним заради шанувальників

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка багато виступає в Росії, відверто розповіла шанувальникам про свій найбільший страх. Як зізналася артистка на своїй сторінці в Instagram, вона дуже боїться висоти.

З цієї причини їй часто непросто даються концертні виступи - адже там доводиться забиратися на висоту, влаштовувати ефектні стрибки і польоти.

Світлана опублікувала фото з концерту, на якому вона зображена на конструкції, яка висить над сценою. На 36-річній виконавиці - блискучий облягаючий комбінезон з глибоким декольте, а зверху накинута бордова шуба.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"У мене є один страх, я боюся висоти сильно і кожен раз ці стрибки і польоти....чорт би їх побрав, все заради вас. чого боїшся ти?" - написала Лобода.

Фолловери співачки поспішили поділитися своїми страхами, а також залишили їй слова підтримки і подяки.

Я теж дико боюся висоти з дитинства. Так приємно, що ви робите щось неймовірне і боретеся зі своїми страхами

Заїнька наша, ми з вами не бійтеся

Кожен раз, коли ви робите ці стрибки завмирає серце, хочеться підбігти і зловити

Яка ідеальна. втім,з роками нічого не змінюється... будьте акуратніше, ми ж переживаємо

Боїмося тільки того що не випускається так довго альбом ...боїмося що він не вийде... а так .... всі good

І як же здорово, що ви помічаєте своїх фанатів

На style, як завжди ))

Ви наша найкраща Superstarrr

І кожен раз ми переживаємо за політ разом з Вами на іншому кінці троса, дуже пишаємося Вами

Дякую, Світлана Сергіївна,за те, що заради нас так стараєтеся. Я вас дуже люблю і поважаю. Ви найкраща

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

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