Світлана Лобода розкрила свій найбільший страх

Однак співачка бореться з ним заради шанувальників
Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка багато виступає в Росії, відверто розповіла шанувальникам про свій найбільший страх. Як зізналася артистка на своїй сторінці в Instagram, вона дуже боїться висоти.
З цієї причини їй часто непросто даються концертні виступи - адже там доводиться забиратися на висоту, влаштовувати ефектні стрибки і польоти.
Світлана опублікувала фото з концерту, на якому вона зображена на конструкції, яка висить над сценою. На 36-річній виконавиці - блискучий облягаючий комбінезон з глибоким декольте, а зверху накинута бордова шуба.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"У мене є один страх, я боюся висоти сильно і кожен раз ці стрибки і польоти....чорт би їх побрав, все заради вас. чого боїшся ти?" - написала Лобода.
Фолловери співачки поспішили поділитися своїми страхами, а також залишили їй слова підтримки і подяки.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода умилила зворушливим визнанням 8-річній доньці і ніжним фото з дівчинкою.
Раніше Лобода в леопардовому платті захопила пишним бюстом і нескінченними" ногами. Співачка продемонструвала трендовий лук з принтом анімальє.
А до цього Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтру". Співачка влаштувала фотосесію по-домашньому серед трави і полів.