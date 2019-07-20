Побили битою? Лобода з саднами і синцями шокувала фанів

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода серйозно травмувалася

Світлана Лобода опублікувала фото, на якому видно наслідки її важкої роботи. Садни та синці на ногах виконавиці викликали у коментаторів безліч питань. Відповідну публікацію зірка розмістила в Instagram.

"Ви питаєте мене, чи люблю я свою професію? Дуже люблю! Але, як стало вже зрозуміло, чим більше зал, тим більше я кульгаю після..." - написала Лобода під знімком.

Світлана Лобода травмувалася (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі були шоковані побаченим. Коментатори почали заспокоювати Лободу і побажали їй якнайшвидшого одужання. Деякі вважають, що це не є знімком виконавиці:

Коліна потрібно берегти.

Знову чужа фотка?

Як же боляче дивитися.

Побили битою чи що? Кошмар.

Зароблені гроші коштують цього.

Страшно дивитися!

Світлана Лобода травмувалася (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода розкрила свій найбільший страх.

Також раніше Лобода шокувала зовнішнім виглядом, опублікувавши відповідне фото в соцмережі.