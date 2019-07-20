ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Побили битою? Лобода з саднами і синцями шокувала фанів

STYLERПерсони    20.07.2019 - 10:35
Побили битою? Лобода з саднами і синцями шокувала фанів
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода серйозно травмувалася

Світлана Лобода опублікувала фото, на якому видно наслідки її важкої роботи. Садни та синці на ногах виконавиці викликали у коментаторів безліч питань. Відповідну публікацію зірка розмістила в Instagram.

"Ви питаєте мене, чи люблю я свою професію? Дуже люблю! Але, як стало вже зрозуміло, чим більше зал, тим більше я кульгаю після..." - написала Лобода під знімком.

Побили битою? Лобода з саднами і синцями шокувала фанівСвітлана Лобода травмувалася (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі були шоковані побаченим. Коментатори почали заспокоювати Лободу і побажали їй якнайшвидшого одужання. Деякі вважають, що це не є знімком виконавиці:

  • Коліна потрібно берегти.
  • Знову чужа фотка?
  • Як же боляче дивитися.
  • Побили битою чи що? Кошмар.
  • Зароблені гроші коштують цього.
  • Страшно дивитися!

Побили битою? Лобода з саднами і синцями шокувала фанів

Світлана Лобода травмувалася (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода розкрила свій найбільший страх.

Також раніше Лобода шокувала зовнішнім виглядом, опублікувавши відповідне фото в соцмережі.

"Моя любов": Лобода зворушила мережу ніжним фото з донькою з концерту Ще й відфотошопила: Лобода вляпалася в скандал з вкраденим фото
Новини України Лобода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся