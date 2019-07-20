"Було непросто": Лобода з нескромним декольте розповіла про нелегке материнство

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка поділилася показовим випадком із життя

Світлана Лобода славиться своєю працьовитістю – зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами. Співачка вирішила зізнатися шанувальникам, як часом нелегко їй поєднувати повсякденні речі та концертну діяльність.

На сторінці в Instagram вона поділилася історією, яка трапилася в далекому 2011 році. Тоді артистка вперше стала мамою. Їй доводилося буквально розриватися між годуванням малюка і виходами на сцену, але Світлані вдалося майстерно поєднувати материнство і кар'єру.

Текст виконавиця супроводила ефектним відвертим знімком 2011 року. На монохромному фото вона позує в сукні з великим декольте, що відкриває погляду розкішний бюст Лободи.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"2011 рік. Відразу після народження моєї дочки Єви ми знімаємо танцювальний відеокліп. Кожні 3 години я відбігала в гримерку, годувала дитину і втекла на майданчик. Це було непросто.... але реалізовується. Коліна в синцях - це ніщо! Не переживайте, мої хороші. Вже відпрацювала пару концертів в білому брючному", - запевнила вона.

Шанувальники захопилися енергійність і працездатність зірки, якій вдається реалізувати все задумане, незважаючи на перешкоди.

"Світлана, ви талановита, чарівна, чудова мама і дуже сильна людина!", "Светик - ти метеор! Здоров'я!", "Светалочка! Бравіссімо! Тільки вперед! Королева, віват!", "Яка гарна, очі світяться", "Світлана-ЗАЛІЗНА ЛЕДІ", "Ви прекрасна, обожнюю Вас. Ваша енергетика заворожує. Спасибі вам за Вашу творчість", - звернулися до зірки шанувальники.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Світлана Лобода зворушила мережу душевним знімком зі старшою донькою Євою.

Раніше Світлана Лобода розповіла про свій великий страх – вона дуже боїться висоти.