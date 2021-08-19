Лобода після концерту в Одесі зробила гучну заяву: це заради дітей

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно виступила в Одесі , розповіла, чому переїхала до Європи з дітьми деякий час потому.

Ще під час пандемії Світлана разом з дітьми перебралася за кордон. Вона купила будинок на узбережжі, де живе з доньками й коханим чоловіком. Зараз виконавиця розповіла, як же змінилося її життя після переїзду.

За словами артистки, вона переїхала в Європу заради дітей.

"В першу чергу, переїзд я задумала заради дітей. Це рішення було обумовлено думками про безпеку моїх дівчаток, я виховую їх в скромності та без прив'язки до своєї "зірковості". Зараз вже можу сказати, що нове місце проживання дало мені якусь свободу. Жити в будиночку біля моря, серед людей, які тебе не знають - чи не це мрія будь-якої відомої людини?" - відверто зізналася Лобода.

Співачка зазначає, що втомлюється постійно бути під прицілом камер і тому будинок біля моря - найкращий притулок.

"Просто в якийсь момент я зрозуміла, що моє життя проходить під постійним прицілом камер і це фактично позбавляє свободи всю мою сім'ю, а я людина досить закрита, любляча захищати свій особистий простір від сторонніх очей. Головне - це те, що я несу і віддаю, як артист і як співачка", - зазначила Світлана.

Лобода зізнається, що відчуття домівки їй дарує не географічна точка, а близькість з рідними людьми.

"Я жила в різних країнах, тому відчуття домівки мені дарує не географічна точка, а можливість збиратися всією сім'єю за великим столом. Можу сказати тільки, що іноді сумую за шаленим ритмом мегаполісів, але ми живемо у 21 столітті: всього кілька годин на літаку, і ось ти вже знову поринаєш в енергію великого міста", - резюмувала зірка.

Відзначимо, що в інтерв'ю співачка не сказала, в якій саме країні вона зараз живе.