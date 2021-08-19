Лобода после концерта в Одессе сделала громкое заявление: это ради детей

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно выступила в Одессе , рассказала, почему переехала в Европу с детьми некоторое время назад.

Еще во время пандемии Светлана вместе с детьми перебралась за границу. Она купила дом на побережье, где живет с дочками и любимым мужчиной. Сейчас исполнительница рассказала, как же изменилась ее жизнь после переезда.

По словам артистки, она переехала в Европу ради детей.

"В первую очередь, переезд я задумала ради детей. Это решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек, я воспитываю их в скромности и без привязки к своей "звездности". Сейчас уже могу сказать, что новое место жительства дало мне некую свободу. Жить в домике у моря, среди людей, которые тебя не знают — не это ли мечта любого известного человека?" - откровенно призналась Лобода.

Певица отмечает, что устает постоянно быть под прицелом камер и поэтому дом у моря - лучшее пристанище.

"Просто в какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под постоянным прицелом камер и это фактически лишает свободы всю мою семью, а я человек достаточно закрытый, любящий ограждать свое личное пространство от посторонних глаз. Главное - это то, что я несу и отдаю, как артист и как певица", - отметила Светлана.

Лобода признается, что ощущение дома ей дарит не географическая точка, а близость с родными людьми.

"Я жила в разных странах, поэтому ощущение дома мне дарит не географическая точка, а возможность собираться всей семьей за большим столом. Могу сказать только, что иногда скучаю по бешеному ритму мегаполисов, но мы живем в 21 веке: всего несколько часов на самолете, и вот ты уже снова подгружаешься в энергию большого города", - резюмировала звезда.

Отметим, что в интервью певица не сказала, в какой именно стране она сейчас живет.