Стало відомо справжнє прізвище Лободи: подруга проговорилася

Світлана Лобода (фото: facebook.com/pg/loboda.official)

Топурія зробила відверте зізнання

Скандальна Світлана Лобода, як виявилося, в житті носить абсолютно інше прізвище. Про це повідомила солістка групи "А-Студіо" Кеті Топурія в соціальній мережі Instagram.

Співачка Топурія заявила про те, що прізвище української співачки Світлани Лободи насправді - Лободадзе. Солістка "А-Студіо" зняла коротку Stories, в якій повідомила, що її подруга Лобода випустила новий фільтр для Instagram.

"Наша подружка Світлана Лободадзе, це її справжнє прізвище, хто не знає, випустила новий фільтр, подивіться", - поділилася з підписниками Топурія.

Очевидно, Кеті вирішила скористатися тим фактом, що Світлана неодноразово висловлювалася з приводу свого імені, помічаючи, що не дуже любить його. При цьому прізвище їй, навпаки, подобається.

"З дитинства мені здавалося, що ім'я Світлана - не моє... Немає в ньому того бунтарського духу, який був мені завжди притаманний. У школі мене почали називати за прізвищем і я була цьому дуже рада, так як вважала його ємним та гучним", - написала Лобода під одним з постів.

Нагадаємо, що у 2010 році Світлана Лобода офіційно перейменувала свій музичний проект, зареєструвала бренд і торгову марку LOBODA. Влітку 2010 року вийшов сингл "Революція". На нагородженні VIVA Лобода представила сингл "Спасибі", присвячений донечці. А в кінці червня 2013 року Лободі було присвоєно почесне звання "Заслужений артист України".

Ми писали, що Світлана Лобода показала себе в ліжку.

А також про те, що донька Світлани Лободи проникливо прочитала вірш і підкорила своїм талантом.

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Автор: Дарина Яновська