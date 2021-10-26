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Лобода з'явилася у весільній сукні під марш Мендельсона: відео та фото

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Москва, Вівторок 26 жовтня 2021 11:57
Лобода з'явилася у весільній сукні під марш Мендельсона: відео та фото Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)
Автор: Світлана Мащенко

Скандальна співачка Світлана Лобода ефектно вийшла у весільній сукні під марш Мендельсона. Але потенційні женихи можуть видихнути -39-річна красуня так пройшлася по подіуму, взявши участь у показі свого друга-дизайнера Бічолли Тетрадзе.

Як виглядала артистка в дизайнерському вбранні нареченої - читайте нижче в матеріалі Lite.

Лобода на час стала нареченою в стінах Петровського палацу в Москві, де проходив показ Бічолли під назвою "Сон в літню ніч".

33-річний грузинський і український дизайнер, зірка якого зійшла на Ukrainian Fashion Week ще в 2011-му, цього року закривав російський тиждень моди Mercedes-Benz Fashion Week.

Крім Свєти по подіуму пройшлася наречена Моргенштерна Ділара, модель і ведуча Маша Міногарова, співачка Ханна.

Цікаво, що після показу Лобода мило пообнімалася зі своєю екс-продюсером Нателлою Крапівіною, з якою їй свого часу навіть приписували роман.

Особисте життя Світлани Лободи вкрите таємницею

Світлана Лобода офіційно ніколи не була заміжня. 11 квітня 2011-го вона народила дочку Євангеліну від хореографа Андрія Царя. Цікаво, що про ці стосунки, як і про вагітність співачки стало відомо, коли живіт приховувати було вже неможливо.

Лише чотири роки потому Світлана показала доньку, знявшись у фотосесії для глянцевого журналу. Незадовго до цього, в жовтні 2014-го Лобода з Царем розлучилася.

А на початку 2018-го стало відомо, що співачка вагітна вдруге. 24 травня Свєта народила другу дочку, яку назвала Тільдою. Чим ще більше підігріла чутки, що батько дитини - лідер Rammstein Тілль Ліндеманн, з яким вона нібито закрутила роман після Фестивалю "Жара" в Сочі, куди німецький музикант приїхав в якості зіркового гостя.

Чи так це - невідомо. Проте, обличчя дівчинки Лобода досі не показала.

А нещодавно артистка зізналася, що два роки тому купила будинок в Європі біля моря і зараз з дітьми більшу частину часу проводить саме там. Співачка, за деякими даними, живе там з якимось чоловіком, ім'я якого знову ж таки не афішується.

Зазначимо, що цього року Світлана Лобода приїхала в Україну з гастролями. Зокрема влітку вона виступила в наймажорнішому клубі Одеси "Ібіці".

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