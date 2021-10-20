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Світлана Лобода розповіла, від чого відмовилася з їжі заради красивої фігури

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Середа 20 жовтня 2021 13:16
Світлана Лобода розповіла, від чого відмовилася з їжі заради красивої фігури Фото: Світлана Лобода розповіла, що виключила з раціону (facebook com LOBODA official)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Світлана Лобода знаходиться в чудовій формі в свої 39 років. Але для супер-фігури потрібно чимось жертвувати.

Про свої обмеження в їжі співачка розповіла в програмі "Ранок з Україною".

Вже кілька років виконавиця не їсть шкідливі продукти. До таких вона віднесла - солодощі, глютен і лактозу.

"Останні два роки я просто прийняла для себе рішення, що для того, щоб я завжди відчувала себе здоровою і моя шкіра була красива, виключила з раціону глютен, цукор і лактозу", – розповіла Лобода.

Звичайно, Світлані іноді хочеться "запрещьонки", вона сумує, наприклад, по піці.

"Важкувато, іноді дуже хочеться піцу. Піцу я люблю з тоненьким хлібцем, але не дозволяю собі зараз", - розповіла співачка.

Зірка постійно демонструє приголомшливу форму на сцені та в реальному житті. У Світлани в будинку є город, там сім'я вирощує свіжі овочі.

"Ми займаємося тим, що вирощуємо огірки, помідори, зараз ще морква у нас була і ягоди", - зізналася Лобода.

Якраз з овочів і складається раціон співачки.

Світлана Лобода розповіла, від чого відмовилася з їжі заради красивої фігуриСвітлана Лобода (фото: Instagram / Loboda)

Як ми раніше писали, Лобода відверто висловилася про виховання дочок.

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Лобода
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