Зливи знову заллють Західну Україну: синоптики попередили про наближення небезпеки

Погода в Україні 19 липня (фото: canva.com)

Погода в Україні буде помірно теплою, проте західні регіони заллє рясними зливами

Погода в Україні 19 липня відзначиться помірними показниками тепла і переважно сонячною погодою. При цьому в більшості західних областей очікується мокра погода. Детальний прогноз і попередження синоптиків опубліковано на сайті Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, середні показники тепла в Україні в неділю досягнуть +26... +29 градусів. Найтепліше буде на півдні країни, де термометри покажуть +27... +31 градуси тепла. Трохи прохолодніше – на сході. Там показники тепла будуть триматися у позначок +26... +30 градусів. На пару градусів прохолодніше буде на півночі та в центрі країни. При цьому мінімальні показники очікуються в західних областях, де синоптики прогнозують дощі. Там рівень тепла триматиметься на рівні +23... +26 градусів.

В нічний час по всій Україні прогнозуються похолодання в середньому до +13... +17 градусів. У приморських регіонах вночі буде тепліше – до +17... +20 градусів. Синоптики прогнозують пориви вітру до 3-8 м/с по всій Україні.

При цьому синоптики уточнюють, що небо протягом усього дня буде залишатися ясним з мінливою хмарністю. Зливові дощі з грозами пройдуть лише у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Погода в Україні 19 липня буде аномально спекотною (карта: meteo.gov.ua)

Через спеку та відсутність опадів зберігатиметься високий рівень пожежонебезпеки.

"18-19 липня у Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у метеорологічному попередженні.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що раніше ми писали, у які області повернеться спекотна погода.