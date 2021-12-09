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Без снігу, але з лютим морозом: синоптик дала прогноз на Новий Рік

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Четвер 09 грудня 2021 08:43
Без снігу, але з лютим морозом: синоптик дала прогноз на Новий Рік Фото: Якою буде погода на Новий рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні на Новий рік може виявитися досить суворою. Температура повітря опуститься до -15 градусів, а снігу при цьому не буде.

Такий прогноз на свято дала завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова , пише Укрінформ.

Вдарить мороз

Але до морозів нас ще чекають тижні дощу і мокрого снігу. Температура повітря до свята буде досить теплою. Саме ці фактори і зумовлять відсутність снігу в новорічну ніч.

"Температурний режим буде дуже позитивний, високий до Нового року. І всі опади, які будуть проходити, будуть у вигляді дощу і мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть з великим похолоданням", - повідомила Мартазінова.

Снігу не буде

З тим, що снігу на Новий рік можна не чекати згодна і колега Мартазінової - Віра Балабух.

У коментарі Фактам ICTV вона зазначила, що зараз все більше помітна тенденція до підвищення температури взимку.

"Ми бачимо, що на значній території України зима з категорії помірно суворої переходить в категорію мало суворою. Це відбувається навіть на Сході, де зими найбільш суворі зазвичай", - повідомила вона.

Про точний прогноз на Новий рік, за словами синоптика, ми можемо говорити за три дні до свята, не раніше.

Як ми раніше писали, синоптики повідомили про потепління, яке йде в Україну.

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