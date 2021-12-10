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В Україні погіршиться погода з наступного тижня, - синоптики

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 14:12
В Україні погіршиться погода з наступного тижня, - синоптики Фото: в Україні похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З наступного тижня в Україні погіршиться погода, але не у всіх областях. На вихідних очікуються дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

У вихідні в Україні, крім східної частини, очікуються опади переважно у вигляді дощу, на заході країни - мокрого снігу, 12 грудня на Прикарпатті значний, в Карпатах сильний сніг. Найближчої ночі у західних областях туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, завтра в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у західних областях від -2 морозу до +4 тепла (в Карпатах -1-5 морозу), на решті території +2+9 тепла, на півдні країни вдень до +12 тепла.

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