Штормове попередження: де буде злива та град

Штормове попередження оголошено у у північних, центральних та південних областях на вихідні. Також прогнозують град та шквали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС .

У суботу будуть дощі у західних, північних та південних областях.

У неділю у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи. Також вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, на вихідних (26-28 червня) майже по всій території очікуються дощі, подекуди - з грозами. З понеділка на українців чекає зниження температури повітря.