Зливи і шквальний вітер: які області накриє негода (фото)

Погода в Україні у четвер, 6 червня, принесе мешканцям багатьох областей чергові неприємності у вигляді досить сильних дощів. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Згідно з прогнозом, сьогодні сухо і сонячно буде лише в Харківській, Сумській, Донецькій і Луганській областях.

Інші частини країни затягне хмарами і накриє дощами.

Найнижча температура сьогодні очікується на Заході, де повітря прогріється до +24... +27 градусів.

Погода в Україні 6 червня (фото: РБК-Україна)

Найспекотніше сьогодні в східних областях. Тут термометри покажуть від +30 до +33 градусів.

На решті ж території країни очікується +25... +29 градусів тепла.

Також синоптики попереджають про досить сильний шквальний поривчастий вітер по всій Україні.

У Києві сьогодні синоптики прогнозують дощову похмуру погоду при температурі +26... +28 градусів.

Погода в Україні 6 червня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

Раніше повідомлялося, що величезний град пошкодив дахи будинків і знищив частину посівів в Миколаївській області.