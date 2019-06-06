ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зливи і шквальний вітер: які області накриє негода (фото)

STYLERЖиття    06.06.2019 - 06:43
Зливи і шквальний вітер: які області накриє негода (фото)
Погода в Україні 6 червня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні буде негожою на значній частині країни

Погода в Україні у четвер, 6 червня, принесе мешканцям багатьох областей чергові неприємності у вигляді досить сильних дощів. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Згідно з прогнозом, сьогодні сухо і сонячно буде лише в Харківській, Сумській, Донецькій і Луганській областях.

Інші частини країни затягне хмарами і накриє дощами.

Найнижча температура сьогодні очікується на Заході, де повітря прогріється до +24... +27 градусів.

Зливи і шквальний вітер: які області накриє негода (фото)

Погода в Україні 6 червня (фото: РБК-Україна)

Найспекотніше сьогодні в східних областях. Тут термометри покажуть від +30 до +33 градусів.

На решті ж території країни очікується +25... +29 градусів тепла.

Також синоптики попереджають про досить сильний шквальний поривчастий вітер по всій Україні.

У Києві сьогодні синоптики прогнозують дощову похмуру погоду при температурі +26... +28 градусів.

Зливи і шквальний вітер: які області накриє негода (фото)

Погода в Україні 6 червня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

Раніше повідомлялося, що величезний град пошкодив дахи будинків і знищив частину посівів в Миколаївській області.

В Україні оголосили штормове попередження В Україні завтра пройдуть дощі з грозами
Новини України Наталка ДиденкоПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся