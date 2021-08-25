Зливи та похолодання до +14: де в Україні помітно зіпсується погода

Погода в Україні в середу, 25 серпня, готує рясні опади у вигляді злив і гроз, які накриють ряд регіонів. Така ситуація обумовлена зміщенням атмосферного фронту над територією країни із заходу в східному напрямку.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog.ua .

Температура повітря переважно буде знижуватися, в ряді областей помітно посвіжішає.

Погода в центральних регіонах 25 серпня

У Полтавській та Кіровоградській областях буде похмуро, без опадів. Температура повітря в денний час очікується близько +26... +29 градусів.

У Вінницькій області суттєві опади не очікуються, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +18... +21 градусів.

У Черкаській області пройдуть дощі, буде хмарно з проясненнями. Термометри покажуть близько +23... +26 градусів.

У Дніпропетровській області - хмарно з проясненнями, буде сухо і спекотно: близько +28... +31 градусів.

Погода в західних областях 25 серпня

У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях - похмуро, очікуються опади. Температура повітря близько +16... +19 градусів.

У Львівській області дощі не прогнозуються, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть +15... +18 градусів.

На Волині дощитиме і буде похмуро. Температура повітря опуститься до +14... +17 градусів.

В Івано-Франківській області похмуро, пройдуть опади. Термометри покажуть близько +15... +18 градусів.

У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Температура повітря вдень близько +17... +20 градусів.

На Закарпатті мінлива хмарність, дощі не очікуються. Стовпчики термометрів вдень порадують показниками +20... +23 градусів.

Погода в північних регіонах 25 серпня

У Київській області очікуються опади. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +22... +25 градусів.

У Чернігівській області пройде сильний дощ, буде похмуро. Температура повітря вдень +16... +19 градусів.

У Житомирській області теж посвіжіє до +15.... +18 градусів, але обійдеться без опадів, хоча буде похмуро.

У Сумській області дощі не очікуються, а температура повітря тут продемонструє комфортні показники +23... +26 градусів.

Погода у східних областях 25 серпня

У Харківській області очікується мінлива хмарність, без дощів. Стовпчики термометрів покажуть +27... +30 градусів.

У Луганській і Донецькій областях температура повітря буде ще вище - до +31 градуса. Теж без опадів.

Погода в південних регіонах 25 серпня

В Одеській області - без дощів, буде мінлива хмарність. Вдень термометри покажуть +26... +29 градусів.

У Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях буде найспекотніше, і стовпчики термометрів покажуть близько +28... +32 градусів. Буде ясно і сухо.

У Криму теж опади не прогнозуються, буде сонячно. Температура повітря очікується близько +27... +30 градусів.