Ливни и похолодание до +14: где в Украине заметно испортится погода

Погода в Украине в среду, 25 августа, готовит обильные осадки в виде ливней и гроз, которые накроют ряд регионов. Такая ситуация обусловлена смещением атмосферного фронта над территорией страны с запада в восточном направлении.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Meteoprog.ua .

Температура воздуха преимущественно будет понижаться, в ряде областей заметно посвежеет.

Погода в центральных регионах 25 августа

В Полтавской и Кировоградской областях будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха в дневное время ожидается около +26... +29 градусов.

В Винницкой области существенные осадки не ожидаются, будет переменная облачность. Столбики термометров днем покажут около +18... +21 градусов.

В Черкасской области пройдут дожди, будет облачно с прояснениями. Термометры покажут около +23... +26 градусов.

В Днепропетровской области - облачно с прояснениями, будет сухо и жарко: около +28... +31 градусов.

Погода в западных областях 25 августа

В Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях - пасмурно, ожидаются осадки. Температура воздуха около +16... +19 градусов.

Во Львовской области дожди не прогнозируются, будет переменная облачность. Столбики термометров покажут +15... +18 градусов.

На Волыни будет дождливо и пасмурно. Температура воздуха опустится до +14... +17 градусов.

В Ивано-Франковской области пасмурно, пройдут осадки. Термометры покажут около +15... +18 градусов.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем около +17... +20 градусов.

На Закарпатье переменная облачность, дожди не ожидаются. Столбики термометров днем порадуют показателями +20... +23 градусов.

Погода в северных регионах 25 августа

В Киевской области ожидаются осадки. Столбики термометров днем покажут около +22... +25 градусов.

В Черниговской области пройдет сильный дождь, будет пасмурно. Температура воздуха днем +16... +19 градусов.

В Житомирской области тоже посвежеет до +15.... +18 градусов, но обойдется без осадков, хотя будет пасмурно.

В Сумской области дожди не ожидаются, а температура воздуха тут продемонстрирует комфортные показатели +23... +26 градусов.

Погода в восточных областях 25 августа

В Харьковской области ожидается переменная облачность, без дождей. Столбики термометров покажут +27... +30 градусов.

В Луганской и Донецкой областях температура воздуха будет еще выше - до +31 градуса. Тоже без осадков.

Погода в южных регионах 25 августа

В Одесской области - без дождей, будет переменная облачность. Днем термометры покажут +26... +29 градусов.

В Николаевской, Запорожской и Херсонской областях будет жарче всего, и столбики термометров покажут около +28... +32 градусов. Будет ясно и сухо.

В Крыму тоже осадки не прогнозируются, будет солнечно. Температура воздуха ожидается около +27... +30 градусов.