На левой или на правой? Как носить браслет, чтобы привлечь в жизнь счастье и богатство
Существует поверье, что браслет - особое украшение, которое может как привлечь положительную энергию и счастье, так и "забрать". Поэтому если вы хотите, чтобы эта вещь принесла вам любовь и радость, выбирайте "правильную" руку.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какой руке можно носить браслет, чтобы он принес счастье и богатство.
На какую руку надевать браслет
Согласно приметам, женщина, которая хочет найти любовь и успех во всех сферах своей жизни, якобы должна носить браслет исключительно на правой руке. Благодаря этому, как считают эзотерики, положительная энергия будет "притягиваться", будто магнитом.
К тому же считается, что украшения на правой руке могут наделять человека мощной силой и богатством. Это касается и браслетов, особенно если они - из драгоценных металлов или украшенные "камешками", такими как бриллианты, аметисты, гранаты и агаты.
На фоне этого может возникнуть вопрос: можно ли женщине носить браслет на левой руке? И если вы верите в предрассудки, то пугаться все равно не стоит. Считается, что украшения на левой руке не "притягивают", а "отдают". То есть, благодаря браслету на левой руке вы можете избавиться от негатива и отпустить все, что мешает вам двигаться вперед.
На какой руке носят браслет (иллюстрация: freepik.com)
Какие браслеты приносят удачу
Украшений на руки действительно немало. Вы можете выбрать золотой, серебряный, деревянный и даже плетеный браслет - красная нить на руку также считается мощным амулетом, который якобы может принести счастье и защитить от "злого глаза".
Существуют общие "характеристики" украшений на руку:
- золотой браслет - приносит силу и притягивает энергию Солнца, символизирует успех, богатство и счастье в отношениях
- серебряный браслет - защищает от негатива, притягивает энергию Луны, помогает сохранять мысли чистыми
- деревянный браслет - помогает обрести гармонию, спасает от нестабильности
- браслет красная нить - приносит счастье в отношениях, защищает от завистников и врагов, помогает осуществить мечты.
Впрочем, стоит не забывать, что приметы и предрассудки не способны "программировать" человека на те или иные события. Поэтому если вам хочется носить браслеты или другие украшения на правой или левой руке - поступайте так, как вам удобно.
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