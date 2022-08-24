У крові кожного з нас. Ці 12 подій сформували незалежну Україну

Україна отримала незалежність в 1991 році юридичним шляхом і на цьому шляху довелося затвердити безліч документів, які давали право на державний суверенітет. А всеукраїнський референдум підтвердив легітимність рішень Верховної Ради.

24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Цього року свято пройде без особливих урочистостей, параду та інших заходів - через військову агресію Росії проти нашої країни.

Вже 31 рік Україна існує на карті світу як незалежна держава і за ці роки було багато знакових подій, які чітко показали всій планеті, хто такі українці й що ми можемо. Більше читайте нижче у матеріалі Styler.

Акт проголошення незалежності України

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цього ж дня було прийнято постанову"Про День проголошення України". І в принципі, саме цю дату спочатку хотіли встановити днем Незалежності.

"Виходячи зі смертельної небезпеки, що нависла над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом OOH та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію Про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави – України", - так свідчив документ.

Однак, 24 вересня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла постанову про проголошення незалежності України. 1 грудня народ України підтвердив це рішення на всеукраїнському референдумі - 90,32% проголосували за незалежність.

"Враховуючи волю українського народу і його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи значимість Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року", - так було сказано в постанові.

15 січня 1992 року був затверджений гімн України, а 28 січня - синьо-жовтий державний прапор України.

19 лютого 1992 року народні депутати затвердили тризуб як малий герб України.

Перші вибори президента України

Верховна Рада 5 липня 1991 року відповідно до Декларації про державний суверенітет прийняла закон "Про вибори президента України". Вибори провели одночасно з Всеукраїнським референдумом - 1 грудня 1991 року. Першим президентом незалежної України став Леонід Кравчук.

Перший президент України приймає присягу

У листопаді 1993 року під тиском шахтарів був прийнятий Закон України "Про вибори народних депутатів", який дозволяв провести перші парламентські вибори за законодавством незалежної України.

Відтоді в Україні законодавство постійно вдосконалюється. І зміна влади в країні практично завжди проходить через вибори - 7 президентських і 8 парламентських.

Прийняття Конституції незалежної України

28 червня 1996 року депутати Верховної Ради після доби напруженої роботи ухвалили Конституцію незалежної України. За цей документ проголосувало 315 народних обранців.

У 2012 році в Україні прийняли Кримінальний процесуальний кодекс України. Він піддався критиці, але в цілому був явно набагато краще, ніж старий радянський, зразка 1960 року.

Введення власної грошової одиниці

У вересні 1996 року в Україні провели грошову реформу. Згідно з новою Конституцією України та Указом президента (на той момент - Леоніда Кучми), національною грошовою одиницею і валютою стала гривня.

Варто відзначити, що в той період головою Національного банку України був Віктор Ющенко.

Помаранчева революція

У листопаді 2002 року прем'єр-міністром України став Віктор Янукович. Він відразу ж активно почав готуватися до президентських виборів. У 2004 році Янукович разом з Віктором Ющенком потрапляють у другий тур виборів президента.

Після масових системних фальсифікацій у другому турі-українці вийшли на вулиці й розпочали всеукраїнську акцію протесту, яка отримала назву "Помаранчева революція".

Українці не залишали центр Києва ні вдень, ні вночі, попри холод, дощ і мокрий сніг. Янукович вимагав від президента Леоніда Кучми розігнати Майдан за допомогою армії, але отримав відмову.

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Фото: помаранчева революція (Getty Images)

ЦВК змушена була скасувати рішення про перемогу на виборах і призначити ще один тур голосування. Президентом став Віктор Ющенко.

Ця народна перемога стала дуже знаковою для багатьох українців і чітким сигналом про те, що думка народу має значення в незалежній Україні.

Завдяки Ющенку відбулося величезне просування по відновленню Національної історичної пам'яті. Почали розсекречувати радянські архіви, був створений інститут національної пам'яті, музей Голодомору, Реєстр жертв Голодомору.

Перемоги на Євробаченні

Першу перемогу на Євробаченні Україні принесла Руслана у 2004 році з піснею "Дикі танці".

У 2007 році Україну на Євробаченні представляла Вєрка Сердючка, яка дійшла до фіналу і зайняла 2 місце з "Dancing Lasha Tumbai".

У 2016 році другу перемогу на Євробаченні Україні принесла Джамала з піснею "1944".

Фото: Джамала посіла перше місце на Євробаченні у 2016 році

У 2022 році беззастережну перемогу та 1 місце на міжнародному конкурсі отримав колектив Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".

Фото: Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні у 2022 році (Getty Images)

Політ українців у космос

З 19 листопада по 5 грудня 1997 року перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк здійснив політ на американському БТКК "Колумбія" місії STS-87.

Під час польоту він виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського дослідження з рослинами.

Фото: Перший український космонавт Леонід Каденюк (www.jsc.nasa.gov)

Революція Гідності

Віктор Янукович після Помаранчевої революції зробив ще одну спробу і став четвертим президентом України у 2010 році. Під час своєї каденції він разом з урядом декларував народу України Про підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Але 21 листопада 2013 року Янукович разом з прем'єр-міністром Миколою Азаровим заявили, що уряд призупиняє підготовку до підписання угоди з ЄС на невизначений термін.

Вже за кілька годин на Майдані в Києві почали збиратися люди з державними прапорами України та прапорами Євросоюзу. 22 Листопада подібні майдани почали збиратися в багатьох містах України - від Львова до Донецька.

Окружний адміністративний суд виносить рішення про заборону проведення мирних зібрань до річниці Помаранчевої революції. Влада оголошує про початок підготовки до новорічних свят та встановлення ялинки. Для охорони головної площі приїжджає спеціальний підрозділ"Беркут". Але українців це не зупиняє й у всіх містах країни люди виходять на протест тисячами.

29 листопада 2013 року Янукович у Вільнюсі не підписав угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Люди на головних площах не розходяться навіть вночі та починають ставити наметові містечка.

Рано вранці 30 Листопада "Беркут" жорстоко б'є учасників протесту. Побиття потрапляє на камери й вже вранці його транслюють у всіх ЗМІ. Через кілька годин на вулиці України вийшли мільйони жителів.

Фото: Революція Гідності (Getty Images)

Спочатку акції протесту мали мирний характер. Але силовики почали застосовувати зброю, стріляли по ногах травматичними кулями, пускали газ. Перші загиблі з'явилися в січні 2014 року.

Протистояння українців і силовиків тривало фактично з 30 листопада до кінця лютого. 20 лютого на вулиці Інститутській з'явилися снайпери в чорному одязі й без розпізнавальних знаків. Вони розстріляли майже сто осіб - пізніше їх стали називати "Небесною сотнею".

Віктор Янукович разом зі своїми поплічниками втік з країни та зараз перебуває в Росії. Втік також прем'єр-міністр Микола Азаров і фактично всі керівники в уряді.

На Януковича і всіх членів уряду були заведені кримінальні справи - за руйнування фінансової системи, за Харківські угоди, і багато іншого.

Анексія Криму, Донбас і військова агресія Росії

Після Революції Гідності у 2014 році Росія нахабно і цинічно анексувала Крим і ввела туди свої війська. Потім там створили видимість проведення референдуму "за приєднання "- спецоперація була названа"Кримська весна". Наступним регіоном, який Росія спробувала забрати військовим шляхом - став Донбас.

Події в Криму і на Донбасі поклали початок потужному волонтерському і добровольчому руху. Українці почали об'єднуватися і допомагати один одному. На схід країни вирушили бійці, які хотіли захистити нашу землю. А в тилу залишилися волонтери, які допомагали вимушеним переселенцям, військовим на фронті.

Фото: протести в Криму (Getty Images)

Волонтери по суті взяли на себе повне забезпечення Захисників України всім необхідним, а добровольці встали на захист нашої країни, оскільки армії по суті в нашій країні тоді не було.

Уряд Януковича залишив після себе розграбовану казну, розвалені багато державних інститутів, економіку і жахливий стан військового комплексу.

Росія скористалася цією ситуацією і ввела свої війська в Донецьк і Луганськ.

За 8 років в Україні була створена потужна і сильна армія. Добровольчі батальйони увійшли до складу ЗСУ та Національної гвардії України. Всі ці роки РФ заперечувала, що є учасницею конфлікту на Донбасі.

Декомунізація

У квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла закони про декомунізацію, які підписав шостий президент Петро Порошенко. В Україні заборонили радянську символіку, засудили комуністичний режим, відкрили архіви радянських спецслужб і визнали організації, які боролися за незалежність України.

Отримання томоса

15 грудня 2018 року на Об'єднавчому Соборі була створена Православна Церква України (ПЦУ). Предстоятелем став митрополит Епіфаній. А в січні 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій у Константинополі вручив епіфанію томос про автокефалію.

Православна церква України стала однією з 15 Помісних Православних Церков світу і єдиною канонічною православною церквою на території України.

Фото: Отримання томосу (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну

24 лютого Росія перетнула кордони України та ввела свої війська - з боку сходу, півдня і півночі. Російські військові окупували частину Київської області, Херсон і область, частину Запорізької області та Маріуполь.

Вже майже 6 місяців Україна зазнає щоденних ракетних ударів. Найбільше дістається Харкову, Миколаєву та прилеглим районам.

Українці об'єдналися з найперших хвилин російського вторгнення і допомагають ЗСУ як можуть і чим можуть. Волонтери збирають кошти та закуповують все необхідне для перемоги - від касок і бронежилетів до "Байрактарів" і супутників.

Зараз ми пишемо абсолютно нову главу історії незалежної України.