Летнее солнцестояние 2023: когда встречать и что нужно успеть сделать обязательно

День летнего солнцестояния в этом году мы встретим 21 июня. В эти сутки будет самый длинный в году световой день и самая короткая ночь. Такой период считается очень сильным энергетически, когда стоит загадывать желания, проводить обряды и соблюдать запреты.

Что известно о событии, как его встретить - в материале Styler дальше.

Когда наступит День летнего солнцестояния, и что он значит

В северном полушарии в 21 веке солнцестояние летом наступает 20 или 21 июня. В этом году это случится 21 числа.

Восход Солнца по Киеву наступит в 04:47, заход - в 21:14. День продлится 16 часов 26 минут, а ночь - всего 7 часов 34 минуты.

Солнцестоянием называют момент, когда солнце в своем движении попадает в самую северную или южную точку. С этого времени, в Северном полушарии начинается лето, а в Южном - зима.

Обратный "поворот", то есть Зимнее солнцестояние состоится 22 декабря 2023 года.

Энергетически этот день очень важен. Сегодня важно избавиться от негатива и привлечь в жизнь только хорошее.

Как подготовиться к этому дню и правильно провести его

Специалисты советуют провести день в положительном ключе, расслабиться, стараться думать о хорошем, светлом, планировать свое будущее. Поэтому подготовьтесь заранее ко Дню солнцестояния и распланируйте, как вы его проведете. Если вы работаете, заранее возьмите выходной.

Следует надеть светлую одежду, или выбрать яркие солнечные цвета: красный, оранжевый, желтый, настроиться на позитив, улыбнуться своему отражению в зеркале.

Провести этот день следует с близкими, желательно поближе к водоему, а также сплести венок из ароматных цветов. Ведь форма венка - круг - издавна символизировал у наших предков Солнце.

Поблагодарите небесное светило за все хорошее в вашей жизни, простите врагов и загадайте самое заветное желание - оно обязательно сбудется.

День летнего солнцестояния почитался во все времена (фото: freepik)

Как праздновали солнцестояние в давние времена

Наши предки в этот день устраивали массовые гуляния, прыгали через костры, встречали рассвет на природе и умывались росой. Следует отметить, что именно в это время по старому календарю был праздник Ивана Купала, поэтому традиции впоследствии перенеслись на 7 июля.

Считается, что роса в такой день имеет целебную силу - ею нужно умыться, чтобы получить красоту, отвести зло и защититься от сглаза.

В День летнего солнцестояния когда-то гадали и проводили ритуалы для привлечения любви и счастья.

В праздничную ночь нужно было собрать 12 трав и положить их под подушку, а перед сном позвать суженого в свой сон. Утром травы нужно сжечь.

Предложение руки и сердца в этот день сулило счастье в личной жизни. Дети, родившиеся 21 июня, способны снимать порчу и предсказывать будущее.

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

Не следует сегодня ссориться, конфликтовать, ругаться, проявлять агрессию, выяснять отношения, кричать, оскорблять друг друга и обижаться.

Запрещено также унывать, плакать, лениться, находиться в апатии и унынии, а также пускать любой негатив в свою жизнь.

Не стоит надевать темную одежду и сеять негатив вокруг себя.

Если вы давно хотели сделать карту желаний, этот день идеально подходит для такого ритуала!

Сделайте плакат с картинками того, что вы хотите получить: счастливую семью, ребенка, авто, квартиру. Или визуализируйте желаемое в своем смартфоне, создав видеоколлаж с фото.

Главное - искренне верить в силу карты желаний, и она обязательно заработает.