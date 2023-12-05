На самолете, в вертолете и с танком. Сеть пленили патриотические "военные фото" святого Николая
Пользователи социальных сетей активно поздравляют друг друга с праздником Николая. В своих сообщениях некоторые используют при этом яркие картинки, на которых святой, похожий на Деда Мороза, поздравляет украинцев и защитников нашего государства в патриотическом "военном" духе.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало социальные сети Facebook и Instagram и рассказывает, что известно об уникальных фотографиях и как они выглядят.
Кто автор
Автором большинства этих картинок является артист Vanila Bricks.
На своей странице в Instagram и в комментариях под фотографиями художник признается, что эти изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта.
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Реакция пользователей
Под опубликованными фотографиями люди оставляют много комментариев, большинство из которых - положительное.
Пользователи отмечают, что украинский трезубец на изображениях - "практически идеальный и очень детальный".
Многие подчеркивают, что картинки - просто супер. Кроме того, большинство украинцев благодарят ВСУ за выдержку и борьбу за наше государство.
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Самые популярные изображения
У каждого пользователя - свое любимое фото. Их перепост делают как гражданские, так и военные.
Ниже предлагаем просмотреть некоторые из них.
Эти изображения действительно очень хороши (фото: facebook.com/Vanila Bricks)
Напомним, ранее мы рассказывали, каких традиций придерживались наши предки в День святого Николая.
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