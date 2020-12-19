Позбавили дітей свята через російську мову: у школі під Сумами відповіли на скандал

Школа під Сумами потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

У Глухові спалахнув скандал у школі через російську мову та скасування святкового ранку до Дня святого Миколая, про що поскаржилася мама першокласника. Жінка звернулася до Відділу освіти міста стосовно ситуації, а також опублікувала пост обурення в пабліку "БатькиЅОЅ".

Мама учня 1-Б класу школи №3 стверджувала, що вчителька примушувала її сина співати пісню на заході російською мовою, а після відмови - і зовсім позбавила всіх дітей свята, скасувавши захід, щоб "покарати дитину і його маму і нацькувати на них весь інший клас".

Така розповідь Аліси Ковальової викликала в мережі цілий шквал гнівних коментарів, і чимало користувачів інтернету накинулися з критикою на вчителя і влаштували педагогу "лінчування".

Незабаром після інциденту від адміністрації школи з'явилася офіційна відповідь, викладена на сторінці в Facebook. Втім, пізніше пост видалили, але місцеве видання Глухів.Info зберегло скрін публікації.

З реакції дирекції навчального закладу слідує, що у сценарії шкільного святкового заходу взагалі не було пісень російською мовою - всі дітки співали та розповідали вірші українською, а свято насправді відбулося.

Також в школі зауважили, що самої пані Аліси на заході не було, а її дитина брала участь у ранку разом з усіма.

У підтвердження слів дирекція готова надати відеозапис свята, зроблений батьками та вчителем.

Також керівництво навчального закладу звернулося до жінки з пропозицією вирішувати спірні ситуації шляхом взаємодії: "Конфлікти, нерозуміння, пані Аліса, бувають, але їх треба вирішувати не звинувачуючи, а взаємодіючи!"

Фото: скрін поста

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