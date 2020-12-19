Лишили детей праздника из-за русского языка: в школе под Сумами ответили на скандал

Школа под Сумами попала в скандал (коллаж: РБК-Украина)

В Глухове вспыхнул скандал в школе из-за русского языка и отмены праздничного утренника ко Дню святого Николая, о чем пожаловалась мама первоклассника. Женщина обратилась в Отдел образования города относительно ситуации, а также опубликовала пост возмущения в паблике "БатькиSOS".

Мама ученика 1-Б класса школы №3 утверждала, что учитель заставлял ее сына петь песню на мероприятии на русском языке, а после отказа - и вовсе лишил всех детей праздника, отменив мероприятие, чтобы "наказать ребенка и его маму и натравить на них весь остальной класс".

Такой рассказ Алисы Ковалевой вызвал в сети целую бурю гневных комментариев, и многие пользователи интернета накинулись с критикой на учителя и устроили педагогу "линчевание".

Вскоре после инцидента от администрации школы последовал официальный ответ, изложенный на странице в Facebook. Впрочем, позже пост удалили, но местное издание Глухів.Info сохранило скрин публикации.

Из реакции дирекции учебного заведения следует, что в сценарии школьного праздничного мероприятия вообще не было песен на русском языке - все детки пели и рассказывали стихи на украинском, а праздник на самом деле состоялся.

Также в школе отметили, что самой пани Алисы на мероприятии не было, а ее ребенок участвовал в утреннике вместе со всеми.

В подтверждение слов дирекция готова предоставить видеозапись праздника, сделанную родителями и учителем.

Также руководство учебного заведения обратилось к женщине с предложением решать спорные ситуации путем взаимодействия: "Конфликты, непонимание, пани Алиса, бывают, но их надо решать не обвиняя, а взаимодействуя!"

Фото: скрин поста

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