Как часто следует менять почву в комнатных растениях: как это делать лучше всего

Если вы хотите, чтобы ваши комнатные растения процветали, они должны находиться в богатой питательными веществами среде, где они получают достаточно воды, солнца и воздуха. Однако с течением времени растения используют почти все питательные вещества и органические материалы, содержащиеся в почве.

О том, почему нужно заменять почву в горшке и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как часто заменять почву

По словам флористов, это зависит от растения. Те комнатные растения, которые растут быстро, такие как потос и африканские фиалки, выигрывают от ежегодной пересадки и замены почвы на свежую.

В то же время растения, которые не спешат расти - кактусы, сансевиерия (или тещин язык), можно пересаживать каждые полтора-два года.

Когда заменять почву

Наиболее удачным периодом для пересадки комнатных растений в свежую почву считается весна. В это время много солнечного света, поэтому у растений значительно увеличится рост корней, что приводит к необходимости пересаживать их в больший горшок.

Однако пересадка также необходима, в других случаях:

растение выглядит засохшим и "выскакивает" из горшка, когда вы легонько тянете за стебель;

вы поливаете растение, а вода стекает на дно горшка - это значит, что не осталось органических материалов для удержания влаги;

растения плохо растут и начинают выглядеть слегка желтоватыми;

почва становится слишком твердой на ощупь;

вы видите много корней, растущих из дренажного отверстия на дне горшка.

Когда заменить почву в горшках (иллюстративное фото: Freepik)

Как заменить почву комнатного растения

Когда вы будете готовы заменить почву для вашего растения, советуют следовать следующим советам:

слегка сожмите горшок растения, если он пластиковый;

положите руку на почву - вокруг стебля растения - и переверните его вверх дном, чтобы снять горшок, оставив весь грунтовой профиль в ваших руках;

осторожно удалите легко отрывающиеся комочки почвы там, где нет корней.

Дополнительно можно почистить горшок. Выбирайте тип почвы, подходящий под тип растения, при необходимости используя дренаж. Засыпать почву нужно так, чтобы небольшая часть стебля была под землей.

Кроме этого, не рекомендуют использовать садовую землю - этот наполнитель слишком плотен для растений в горшках. Садовая земля также может содержать глину или песок, которые не позволят корням растения получать достаточное количество кислорода.

Когда нужно менять горшок растения

Если размер растения не изменился, можно использовать тот же горшок, но следует заменить почву. Если вы хотите дать растению больше пространства для роста, следует использовать новый горшок, который не более чем на 4-8 см больше того, в котором оно сейчас находится.

Не стоит сажать маленькое растение в слишком большой горшок - растению будет трудно получить достаточно воздуха.