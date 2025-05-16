Только у этих знаков Зодиака начинается "белая полоса": кого назвали карты Таро

Телец

Карты Таро обещают вам особый сюрприз. 17 мая ваша жизнь может кардинально измениться, ведь "черная полоса" наконец закончится, а вместо нее начнется "белая". Возможно, именно в этот день вы получите тот ответ, который откроет перед вами фантастические возможности. Но не гонитесь за быстрыми решениями и импульсивными поступками, ваша сила в постепенности и мудрых стратегиях.

Овен

В пятницу полоса неудач, которая отравляла вашу веру в чудеса, наконец-то исчезнет. Настало время новой жизни, больших достижений и прощания с прошлым. Сжигайте мосты, вычеркивайте тех, кто мешает вам двигаться вперед, вы со всем справитесь. И когда вы сделаете все, что от вас зависит, наблюдайте. Позвольте себе почувствовать легкость в мыслях и желание действовать, а не просто плыть по течению.

Лев

Карты Таро обещают вам мгновение, которое все изменит. Не торопите события и ждите удобного случая, уже сегодня вы сможете удачно вырваться вперед. Расправляйте крылья и покоряйте новые высоты, пришло время превратить свои мечты в реальность. Не забывайте верить в чудеса, сейчас это как раз вовремя.

Козерог

Тишина, которую вы воспринимали как пустоту, на самом деле была подготовкой к движению. Таро-гороскоп обещает вам новую идею, неожиданное решение или просто спокойствие, которого так не хватало. Вы снова сможете контролировать ситуацию, это подарит вам уверенность в себе. Не стоит хвататься за прошлое, отпустите "черную полосу" и впустите в свою жизнь счастье.

Весы

Баланс, которого вам так не хватало в последнее время, наконец будет вашим. Карты Таро советуют вам позволить себе насладиться гармонией, но и не забывайте о будущем. Пришло время строить планы и ставить перед собой новые цели, амбициозные и смелые. "Белая полоса", которая уже начинается в вашей жизни, будет долгой и щедрой на сюрпризы.