Лише у цих знаків Зодіаку починається "біла смуга": кого назвали карти Таро

Телець

Карти Таро обіцяють вам особливий сюрприз. 17 травня ваше життя може кардинально змінитися, адже "чорна смуга" нарешті закінчиться, а замість неї почнеться "біла". Можливо, саме цього дня ви отримаєте ту відповідь, яка відкриє перед вами фантастичні можливості. Але не женіться за швидкими рішеннями та імпульсивними вчинками, ваша сила у поступовості та мудрих стратегіях.

Овен

У п'ятницю смуга невдач, яка отруювала вашу віру в дива, нарешті зникне. Настав час нового життя, великих досягнень та прощання з минулим. Спалюйте мости, викреслюйте тих, хто заважає вам рухатися вперед, ви з усім впораєтеся. І коли ви зробите все, що від вас залежить, спостерігайте. Дозвольте собі відчути легкість у думках і бажання діяти, а не просто плисти за течією.

Лев

Карти Таро обіцяють вам мить, яка все змінить. Не квапте події та чекайте на слушну нагоду, вже сьогодні ви зможете вдало вирватися вперед. Розправляйте крила та підкорюйте нові висоти, настав час перетворити свої мрії на реальність. Не забувайте вірити в дива, зараз це якраз на часі.

Козоріг

Тиша, яку ви сприймали як порожнечу, насправді була підготовкою до руху. Таро-гороскоп обіцяє вам нову ідею, несподіване рішення або просто спокій, якого так бракувало. Ви знову зможете контролювати ситуацію, це подарує вам впевненість у собі. Не слід хапатися за минуле, відпустіть "чорну смугу" та впустіть у своє життя щастя.

Терези

Баланс, якого вам так не вистачало останнім часом, нарешті буде вашим. Карти Таро радять вам дозволити собі насолодитися гармонією, але й не забувайте про майбутнє. Настав час будувати плани та ставити перед собою нові цілі, амбітні та сміливі. "Біла смуга", яка вже починається у вашому житті, буде тривалою і щедрою на сюрпризи.