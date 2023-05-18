Не только поправитесь: вот что произойдет, если употреблять много сахара

Чрезмерная выработка дофамина

Резкий скачок глюкозы в сахаре вызывает потребность в пище, причем этот призыв мозг не отличает от реального голода. Кроме того, активируются бета-эндорфиновые рецепторы и выработка дофамина.

В общем, постоянно провоцируя выброс эндорфинов сладостями, человек приводит организм к тому, что он перестает самостоятельно их производить. В результате это приводит к перепадам настроения, раздражительности и злости.

Появится лишний вес

Если излишне употреблять сладости, то они откладываются в печени в формате гликогена - запасного источника энергии.

Кроме того, быстрые углеводы резко повышают уровень сахара в крови, провоцируя сильный выброс инсулина, превращающий полученные калории в жиры.

Негативное влияние на важные органы

Из-за большого количества сахара в организме вымываются витамины группы B, нарушается баланс фосфора и кальция, возникают проблемы с сердцем, почками и поджелудочной железой.

Ускоряется старение кожи

Избыток сахара прикрепляется к белкам и создает вредные молекулы. Эти молекулы повреждают коллаген и эластин - белковые волокна, отвечающие за упругость и молодость кожи.

В результате появляются морщинки и кожа начинает обвисать.

Воздействие на сердечно-сосудистую систему

Продукты с высокой концентрацией сахара закупоривают стенки сосудов, что приводит к возникновению тромбов. К тому же могут сузиться сосуды, а это создает большую нагрузку на них.