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Не лише погладшаєте: ось що станеться, якщо вживати багато цукру

Що станеться, якщо вживати багато цукру (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей люблять солодощі й часто їдять їх без міри. Однак споживання цукерок та інших солодощів слід обмежувати. Все тому, що можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомила ендокринолог Олеся Підмурляк в Instagram.

Надмірне вироблення дофаміну

Різкий стрибок глюкози в цукрі викликає потребу в їжі, причому це заклик мозок не відрізняє від реального голоду. Окрім того, активізуються бета-ендорфінові рецептори та вироблення дофаміну.

Загалом, постійно провокуючи викид ендорфінів солодощами, людина призводить організм до того, що він перестає самостійно їх виробляти. В результаті це призводить до перепадів настрою, дратівливості та агресії.

З'явиться зайва вага

Якщо надмірно вживати солодощі, то вони відкладаються в печінці у форматі глікогену - запасного джерела енергії.

Крім того, швидкі вуглеводи різко підвищують рівень цукру в крові, провокуючи сильний викид інсуліну, який перетворює отримані калорії на жири.

Негативний вплив на важливі органи

Через велику кількість цукру в організмі, вимиваються вітаміни групи B, порушується баланс фосфору та кальцію, виникають проблеми з серцем, нирками та підшлунковою залозою.

Прискорюється старіння шкіри

Надлишок цукру прикріплюється до білків та створює шкідливі молекули. Ці молекули пошкоджують колаген та еластин - білкові волокна, які відповідають за пружність та молодість шкіри.

В результаті з'являються зморшки та шкіра починає обвисати.

Вплив на серцево-судинну систему

Продукти з високою концентрацією цукру закупорюють стінки судин, що призводить до виникнення тромбів. До того ж можуть звужатись судини, а це створює велике навантаження на них.

Раніше ми повідомляли, чим можна замінити цукор у варенні.

Також ми називали найнебезпечніший продукт у світі.

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