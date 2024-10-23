Только ухудшают состояние: вот какие продукты нельзя есть при боли в горле
Медик назвал список продуктов, которых следует избегать, если чувствуете боль в горле. Все потому, что они могут только усугубить ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Каких продуктов избегать
Если вы болеете Covid или просто болит горло, то стоит знать, что определенные лакомства могут только усугубить ситуацию.
Доктор медицинских наук в школе Честера Гарет Най рассказал, что все сухое или твердое, как печенье и хрустящие хлопья запрещено есть, когда дело доходит до лечения боли в горле.
Кроме того, газированные напитки или острая пища могут ухудшить перепонку горла и усугублять боль. Также молочные продукты и шоколад могут усилить боли в горле, поскольку они приводят к накоплению слизи, что приводит к более частому кашлю.
Продукты, облегчающие боль в горле
Если вы заболели Covid или ангиной, то лучше всего употреблять жидкую пищу, например супы и смузи, чтобы приглушить симптомы. Такие блюда идеальны, поскольку часто наполнены витаминами и минералами, которые нужны организму для борьбы с любыми инфекциями.
Часто люди считают, что холодные напитки, мороженое или леденцы могут помочь онеметь горлу, что может облегчить дискомфорт. Помимо десертов или супов, убедитесь, что вы едите много фруктов и овощей для повышения уровня витаминов.
В красном перце есть вещество под названием кверцетин - мощный антиоксидант, который также оказывает противовирусное и противовоспалительное действие.
Также он богат витамином С, который уменьшает длительность симптомов простуды, но в то же время не такой кислый, как цитрусовые.
В грибах есть цитокины, возглавляющие отдел иммунной системы организма. Они регулируют иммунный ответ, подавая сигнал тревоги, когда вы больны, и запуская режим покоя.
К тому же грибы могут повышать уровень цитокинов и помогать иммунной системе бороться с инфекцией.
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