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Лише погіршують стан: ось які продукти не можна їсти при болі у горлі

Середа 23 жовтня 2024 17:03
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Лише погіршують стан: ось які продукти не можна їсти при болі у горлі Лікар назвав продукти, які не можна їсти при болі у горлі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Медик навів перелік продуктів, яких слід уникати, якщо відчуваєте біль у горлі. Все тому, що вони можуть лише погіршити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Яких продуктів уникати

Якщо ви хворієте на Covid або просто болить горло, то варто знати, що певні ласощі можуть лише погіршити ситуацію.

Доктор медичних наук у школі Честера Гарет Най розповів, що все сухе або тверде, як-от печиво та хрусткі пластівці заборонено їсти, коли справа доходить до лікування болю в горлі.

Крім того, газовані напої або гостра їжа можуть погіршити перетинку горла та посилювати біль. Також молочні продукти та шоколад можуть посилити біль у горлі, оскільки вони призводять до накопичення слизу, що призводить до більш частого кашлю.

Продукти, які полегшують біль у горлі

Якщо ви захворіли на Covid або на ангіну, то найкраще вживати рідку їжу, як-от супи та смузі, щоб приглушити симптоми. Такі страви ідеальні, оскільки вони часто наповнені вітамінами та мінералами, які потрібні організму для боротьби з будь-якими інфекціями.

Часто люди вважають, що холодні напої, морозиво чи льодяники можуть допомогти оніміти горлу, що може полегшити дискомфорт. Крім десертів або супів, переконайтеся, що ви їсте багато фруктів і овочів, щоб підвищити рівень вітамінів.

У червоному перці є речовина під назвою кверцетин - потужний антиоксидант, який також має противірусну та протизапальну дію.

Також він багатий на вітамін С, який зменшує тривалість симптомів застуди, але водночас не такий кислий, як цитрусові.

У грибах є цитокіни, які очолюють відділ імунної системи організму. Вони регулюють імунну відповідь, подаючи сигнал тривоги, коли ви хворі, і запускаючи режим спокою.

До того ж гриби можуть збільшувати рівень цитокінів і допомагати імунній системі боротися з інфекцією.

Раніше ми повідомляли про 5 методів "лікування" болю у горлі, які насправді шкодять здоров'ю дитини.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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