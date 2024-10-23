Лише погіршують стан: ось які продукти не можна їсти при болі у горлі

Медик навів перелік продуктів, яких слід уникати, якщо відчуваєте біль у горлі. Все тому, що вони можуть лише погіршити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Яких продуктів уникати

Якщо ви хворієте на Covid або просто болить горло, то варто знати, що певні ласощі можуть лише погіршити ситуацію.

Доктор медичних наук у школі Честера Гарет Най розповів, що все сухе або тверде, як-от печиво та хрусткі пластівці заборонено їсти, коли справа доходить до лікування болю в горлі.

Крім того, газовані напої або гостра їжа можуть погіршити перетинку горла та посилювати біль. Також молочні продукти та шоколад можуть посилити біль у горлі, оскільки вони призводять до накопичення слизу, що призводить до більш частого кашлю.

Продукти, які полегшують біль у горлі

Якщо ви захворіли на Covid або на ангіну, то найкраще вживати рідку їжу, як-от супи та смузі, щоб приглушити симптоми. Такі страви ідеальні, оскільки вони часто наповнені вітамінами та мінералами, які потрібні організму для боротьби з будь-якими інфекціями.

Часто люди вважають, що холодні напої, морозиво чи льодяники можуть допомогти оніміти горлу, що може полегшити дискомфорт. Крім десертів або супів, переконайтеся, що ви їсте багато фруктів і овочів, щоб підвищити рівень вітамінів.

У червоному перці є речовина під назвою кверцетин - потужний антиоксидант, який також має противірусну та протизапальну дію.

Також він багатий на вітамін С, який зменшує тривалість симптомів застуди, але водночас не такий кислий, як цитрусові.

У грибах є цитокіни, які очолюють відділ імунної системи організму. Вони регулюють імунну відповідь, подаючи сигнал тривоги, коли ви хворі, і запускаючи режим спокою.

До того ж гриби можуть збільшувати рівень цитокінів і допомагати імунній системі боротися з інфекцією.