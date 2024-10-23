Лише погіршують стан: ось які продукти не можна їсти при болі у горлі
Медик навів перелік продуктів, яких слід уникати, якщо відчуваєте біль у горлі. Все тому, що вони можуть лише погіршити ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Яких продуктів уникати
Якщо ви хворієте на Covid або просто болить горло, то варто знати, що певні ласощі можуть лише погіршити ситуацію.
Доктор медичних наук у школі Честера Гарет Най розповів, що все сухе або тверде, як-от печиво та хрусткі пластівці заборонено їсти, коли справа доходить до лікування болю в горлі.
Крім того, газовані напої або гостра їжа можуть погіршити перетинку горла та посилювати біль. Також молочні продукти та шоколад можуть посилити біль у горлі, оскільки вони призводять до накопичення слизу, що призводить до більш частого кашлю.
Продукти, які полегшують біль у горлі
Якщо ви захворіли на Covid або на ангіну, то найкраще вживати рідку їжу, як-от супи та смузі, щоб приглушити симптоми. Такі страви ідеальні, оскільки вони часто наповнені вітамінами та мінералами, які потрібні організму для боротьби з будь-якими інфекціями.
Часто люди вважають, що холодні напої, морозиво чи льодяники можуть допомогти оніміти горлу, що може полегшити дискомфорт. Крім десертів або супів, переконайтеся, що ви їсте багато фруктів і овочів, щоб підвищити рівень вітамінів.
У червоному перці є речовина під назвою кверцетин - потужний антиоксидант, який також має противірусну та протизапальну дію.
Також він багатий на вітамін С, який зменшує тривалість симптомів застуди, але водночас не такий кислий, як цитрусові.
У грибах є цитокіни, які очолюють відділ імунної системи організму. Вони регулюють імунну відповідь, подаючи сигнал тривоги, коли ви хворі, і запускаючи режим спокою.
До того ж гриби можуть збільшувати рівень цитокінів і допомагати імунній системі боротися з інфекцією.
Раніше ми повідомляли про 5 методів "лікування" болю у горлі, які насправді шкодять здоров'ю дитини.
Читайте також, що станеться, якщо не лікувати ангіну.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.