Не только для коллекционеров. 7 самых дорогих елочных игрушек, которые можно приобрести в сети

Покупать игрушки на елку всегда интересно, ведь зимние праздники никого не оставляют безразличным. В то же время, цены на новогодние украшения иногда буквально "зашкаливают".

РБК-Украина (проект Styler) исследовало опубликованные на платформе OLX объявления и рассказывает, какие новогодние игрушки сейчас самые дорогие.

Елочные игрушки "диорама"

Набор елочных игрушек с диорамными изображениями можно приобрести за 8000 гривен.

Их продают в оригинальной картонной коробке (имеющей на себе следы использования).

Уточняется, что эти елочные украшения являются сюжетными.

В комплект попали изображения елки, Деда Мороза и белочки (скриншот: olx.ua)

Набор "Символы Украины"

Стоимость первого из четырех разных наборов под названием "Символы Украины" - 3900 гривен.

Отмечается, что второй набор стоит 3000 гривен, а третий и четвертый - по 2000 гривен.

В первый набор вошли, в частности, девушка и парень в традиционном наряде, аист, люлька и т.п.

Игрушки сделаны из разных материалов (скриншот: olx.ua)

Набор авторских елочных украшений

Приобрести 10 новогодних игрушек и верхушку, которые были расписаны вручную, предлагают за 2400 гривен.

В набор входят: верхушка, юла и 9 шариков разного диаметра (с пластиковыми основаниями).

Уточняется, что подарочная коробка высотой 17 см и диаметром 22 см сделана из МДФ и плотного картона.

Авторские елочные украшения - "не как у всех" (скриншот: olx.ua)

Игрушки времен УССР

Раритетные стеклянные елочные игрушки времен УССР предлагают купить за 2000 гривен.

В продажу попали традиционные шарики, шишки, рыбки и несколько других разновидностей украшений.

Автор объявления отметил, что состояние игрушек - удовлетворительное.

Эти игрушки - простые, но праздничные (скриншот: olx.ua)

Елочные украшения "розовый кварц"

Набор из шести "гламурных" новогодних игрушек продается также за 2000 гривен.

Отмечается, что в основе каждой игрушки - пластик диаметром 10 см.

Сверху они покрыты тканью - плюш-велюром. Камешки посредине в "золотой" оправе являются качественной имитацией розового кварца.

Такие украшения подойдут не каждому (скриншот: olx.ua)

Фарфоровые игрушки Villeroy & Boch AG

Елочные игрушки производства немецкой компании Villeroy & Boch AG (одного из крупнейших в мире производителей фарфора) продают за 1500 гривен.

Уточняется, что это - специальная новогодняя коллекция.

Украшения выполнены в форме чайного сервиза.

Оригинальные фарфоровые игрушки (скриншот: olx.ua)

Набор патриотических игрушек

За 1200 гривен украинцам предлагают приобрести набор новогодних игрушек для украшения праздничной елки из 9 предметов.

Отмечается, что игрушки сделаны из эпоксидной смолы и раскрашены в патриотические цвета.

Они легкие и не бьются.

В комплекте есть ангел, сердечко, снежинка, машинка и дракон (скриншот: olx.ua)