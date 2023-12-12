Не только для коллекционеров. 7 самых дорогих елочных игрушек, которые можно приобрести в сети
Покупать игрушки на елку всегда интересно, ведь зимние праздники никого не оставляют безразличным. В то же время, цены на новогодние украшения иногда буквально "зашкаливают".
РБК-Украина (проект Styler) исследовало опубликованные на платформе OLX объявления и рассказывает, какие новогодние игрушки сейчас самые дорогие.
Елочные игрушки "диорама"
Набор елочных игрушек с диорамными изображениями можно приобрести за 8000 гривен.
Их продают в оригинальной картонной коробке (имеющей на себе следы использования).
Уточняется, что эти елочные украшения являются сюжетными.
В комплект попали изображения елки, Деда Мороза и белочки (скриншот: olx.ua)
Набор "Символы Украины"
Стоимость первого из четырех разных наборов под названием "Символы Украины" - 3900 гривен.
Отмечается, что второй набор стоит 3000 гривен, а третий и четвертый - по 2000 гривен.
В первый набор вошли, в частности, девушка и парень в традиционном наряде, аист, люлька и т.п.
Игрушки сделаны из разных материалов (скриншот: olx.ua)
Набор авторских елочных украшений
Приобрести 10 новогодних игрушек и верхушку, которые были расписаны вручную, предлагают за 2400 гривен.
В набор входят: верхушка, юла и 9 шариков разного диаметра (с пластиковыми основаниями).
Уточняется, что подарочная коробка высотой 17 см и диаметром 22 см сделана из МДФ и плотного картона.
Авторские елочные украшения - "не как у всех" (скриншот: olx.ua)
Игрушки времен УССР
Раритетные стеклянные елочные игрушки времен УССР предлагают купить за 2000 гривен.
В продажу попали традиционные шарики, шишки, рыбки и несколько других разновидностей украшений.
Автор объявления отметил, что состояние игрушек - удовлетворительное.
Эти игрушки - простые, но праздничные (скриншот: olx.ua)
Елочные украшения "розовый кварц"
Набор из шести "гламурных" новогодних игрушек продается также за 2000 гривен.
Отмечается, что в основе каждой игрушки - пластик диаметром 10 см.
Сверху они покрыты тканью - плюш-велюром. Камешки посредине в "золотой" оправе являются качественной имитацией розового кварца.
Такие украшения подойдут не каждому (скриншот: olx.ua)
Фарфоровые игрушки Villeroy & Boch AG
Елочные игрушки производства немецкой компании Villeroy & Boch AG (одного из крупнейших в мире производителей фарфора) продают за 1500 гривен.
Уточняется, что это - специальная новогодняя коллекция.
Украшения выполнены в форме чайного сервиза.
Оригинальные фарфоровые игрушки (скриншот: olx.ua)
Набор патриотических игрушек
За 1200 гривен украинцам предлагают приобрести набор новогодних игрушек для украшения праздничной елки из 9 предметов.
Отмечается, что игрушки сделаны из эпоксидной смолы и раскрашены в патриотические цвета.
Они легкие и не бьются.
В комплекте есть ангел, сердечко, снежинка, машинка и дракон (скриншот: olx.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если нет новогоднего настроения.
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