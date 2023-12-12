Не лише для колекціонерів. 7 найдорожчих ялинкових іграшок, які можна придбати у мережі
Купувати іграшки на ялинку завжди цікаво, адже зимові свята нікого не залишають байдужим. Водночас ціни на новорічні прикраси інколи буквально "зашкалюють".
РБК-Україна (проект Styler) дослідило опубліковані на платформі OLX оголошення й розповідає, які новорічні іграшки є нині найдорожчими.
Ялинкові іграшки "діорама"
Набір ялинкових іграшок з діорамними зображеннями можна придбати за 8000 гривень.
Їх продають в оригінальній картонній коробці (яка має на собі сліди вжитку).
Уточнюється, що ці ялинкові прикраси є сюжетними.
До комплекту потрапили зображення ялинки, Діда Мороза та білочки (скріншот: olx.ua)
Набір "Символи України"
Вартість першого із чотирьох різних наборів під назвою "Символи України" - 3900 гривень.
Зазначається, що другий набір коштує 3000 гривень, а третій і четвертий - по 2000 гривень.
До першого набору увійшли, зокрема, дівчина й хлопець у традиційному вбранні, лелека, люлька і т.ін.
Іграшки зроблені з різних матеріалів (скріншот: olx.ua)
Набір авторських ялинкових прикрас
Придбати 10 новорічних іграшок та верхівку, що були розписані вручну, пропонують за 2400 гривень.
До набору входять: верхівка, дзиґа та 9 кульок різного діаметру (з пластиковими основами).
Уточнюється, що подарункова коробка висотою 17 см і діаметром 22 см зроблена з МДФ та щільного картону.
Авторські ялинкові прикраси - "не як у всіх" (скріншот: olx.ua)
Іграшки часів УРСР
Раритетні скляні ялинкові іграшки часів УРСР пропонують купити за 2000 гривень.
У продаж потрапили традиційні кульки, шишки, рибки та кілька інших різновидів прикрас.
Автор оголошення зауважив, що стан іграшок - задовільний.
Ці іграшки - прості, але святкові (скріншот: olx.ua)
Ялинкові прикраси "рожевий кварц"
Набір з шести "гламурних" новорічних іграшок продають також за 2000 гривень.
Зазначається, що в основі кожної іграшки - пластик діаметром 10 см.
Зверху вони вкриті тканиною - плюш-велюром. Камінчики посередині у "золотій" оправі є якісною імітацією рожевого кварцу.
Такі прикраси підійдуть не кожному (скріншот: olx.ua)
Порцелянові іграшки Villeroy & Boch AG
Ялинкові іграшки виробництва німецької компанії Villeroy & Boch AG (одного з найбільших у світі виробників порцеляни) продають за 1500 гривень.
Уточнюється, що це - спеціальна новорічна колекція.
Прикраси виконані у формі чайного сервізу.
Оригінальні порцелянові іграшки (скріншот: olx.ua)
Набір патріотичних іграшок
За 1200 гривень українцям пропонують придбати набір новорічних іграшок для прикрашання святкової ялинки з 9 предметів.
Зазначається, що іграшки виготовлені з епоксидної смоли й розфарбовані у патріотичні кольори.
Вони є легкими та не б'ються.
У комплекті є янгол, сердечко, сніжинка, машинка і дракон (скріншот: olx.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо немає новорічного настрою.
Читайте також, як обрати безпечні прикраси на ялинку.