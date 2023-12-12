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Не лише для колекціонерів. 7 найдорожчих ялинкових іграшок, які можна придбати у мережі

Вівторок 12 грудня 2023 18:22
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Не лише для колекціонерів. 7 найдорожчих ялинкових іграшок, які можна придбати у мережі Щороку мережа пропонує різні новорічні прикраси (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Купувати іграшки на ялинку завжди цікаво, адже зимові свята нікого не залишають байдужим. Водночас ціни на новорічні прикраси інколи буквально "зашкалюють".

РБК-Україна (проект Styler) дослідило опубліковані на платформі OLX оголошення й розповідає, які новорічні іграшки є нині найдорожчими.

Ялинкові іграшки "діорама"

Набір ялинкових іграшок з діорамними зображеннями можна придбати за 8000 гривень.

Їх продають в оригінальній картонній коробці (яка має на собі сліди вжитку).

Уточнюється, що ці ялинкові прикраси є сюжетними.Не лише для колекціонерів. 7 найдорожчих ялинкових іграшок, які можна придбати у мережі

До комплекту потрапили зображення ялинки, Діда Мороза та білочки (скріншот: olx.ua)

Набір "Символи України"

Вартість першого із чотирьох різних наборів під назвою "Символи України" - 3900 гривень.

Зазначається, що другий набір коштує 3000 гривень, а третій і четвертий - по 2000 гривень.

До першого набору увійшли, зокрема, дівчина й хлопець у традиційному вбранні, лелека, люлька і т.ін.Не лише для колекціонерів. 7 найдорожчих ялинкових іграшок, які можна придбати у мережі

Іграшки зроблені з різних матеріалів (скріншот: olx.ua)

Набір авторських ялинкових прикрас

Придбати 10 новорічних іграшок та верхівку, що були розписані вручну, пропонують за 2400 гривень.

До набору входять: верхівка, дзиґа та 9 кульок різного діаметру (з пластиковими основами).

Уточнюється, що подарункова коробка висотою 17 см і діаметром 22 см зроблена з МДФ та щільного картону.Не лише для колекціонерів. 7 найдорожчих ялинкових іграшок, які можна придбати у мережі

Авторські ялинкові прикраси - "не як у всіх" (скріншот: olx.ua)

Іграшки часів УРСР

Раритетні скляні ялинкові іграшки часів УРСР пропонують купити за 2000 гривень.

У продаж потрапили традиційні кульки, шишки, рибки та кілька інших різновидів прикрас.

Автор оголошення зауважив, що стан іграшок - задовільний.Не лише для колекціонерів. 7 найдорожчих ялинкових іграшок, які можна придбати у мережі

Ці іграшки - прості, але святкові (скріншот: olx.ua)

Ялинкові прикраси "рожевий кварц"

Набір з шести "гламурних" новорічних іграшок продають також за 2000 гривень.

Зазначається, що в основі кожної іграшки - пластик діаметром 10 см.

Зверху вони вкриті тканиною - плюш-велюром. Камінчики посередині у "золотій" оправі є якісною імітацією рожевого кварцу.Не лише для колекціонерів. 7 найдорожчих ялинкових іграшок, які можна придбати у мережі

Такі прикраси підійдуть не кожному (скріншот: olx.ua)

Порцелянові іграшки Villeroy & Boch AG

Ялинкові іграшки виробництва німецької компанії Villeroy & Boch AG (одного з найбільших у світі виробників порцеляни) продають за 1500 гривень.

Уточнюється, що це - спеціальна новорічна колекція.

Прикраси виконані у формі чайного сервізу.

Не лише для колекціонерів. 7 найдорожчих ялинкових іграшок, які можна придбати у мережі

Оригінальні порцелянові іграшки (скріншот: olx.ua)

Набір патріотичних іграшок

За 1200 гривень українцям пропонують придбати набір новорічних іграшок для прикрашання святкової ялинки з 9 предметів.

Зазначається, що іграшки виготовлені з епоксидної смоли й розфарбовані у патріотичні кольори.

Вони є легкими та не б'ються.Не лише для колекціонерів. 7 найдорожчих ялинкових іграшок, які можна придбати у мережі

У комплекті є янгол, сердечко, сніжинка, машинка і дракон (скріншот: olx.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо немає новорічного настрою.

Читайте також, як обрати безпечні прикраси на ялинку.

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