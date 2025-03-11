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Не только генетика: почему выпадают волосы, портятся ногти и появляется ранняя седина

Фото: Названы причины плохой кожи и седины (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Выпадение волос, сухость, ломкость, ранняя седина и ухудшение состояния ногтей могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Эти признаки указывают на дефицит питательных веществ в организме.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и диетолога Юрия Попка в Facebook.

Причины плохих ногтей волос и кожи

Хотя генетика играет определенную роль, образ жизни, особенно питание, является ключевым фактором. Многие считают раннюю седину наследственной, но состояние организма родителей также имеет значение.

Основные причины проблем с волосами и ногтями:

Проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ)

Низкая кислотность желудочного сока затрудняет усвоение белков, железа, цинка, меди, витамина В12 и витамина С.

Симптомами могут быть неприятный запах изо рта, боль в желудке, отрыжка, вздутие, диарея, запор.

Необходимо исследовать состояние ЖКТ и выявить причину нарушений (низкая кислотность, застой желчи, недостаточность ферментов поджелудочной).

Дефицит питательных веществ

Недостаточное потребление клетчатки, жиров, белков, углеводов, витаминов и минералов.

Необходимо сбалансировать рацион и добавить продукты, богатые необходимыми микроэлементами (морепродукты, говядина, бобовые, шпинат, орехи).

Инсулинорезистентность

Избыток углеводов, частые перекусы и низкая физическая активность повышают уровень инсулина и фермент 5-альфа-редуктазу, что приводит к выпадению волос.

Тренер советует проверить уровень глюкозы и инсулина в крови.

Внешние средства (маски, шампуни) не помогут, если не решить внутренние проблемы. По словам эксперта, надо начать с обследования организма и налаживания питания. Также избегайте стресса, который негативно влияет на состояние волос.

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