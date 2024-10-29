Не только для декора: вот, как вырастить дуб из желудя в домашних условиях

Осенью в лесах легко обнаружить желуди, которые потом часто становятся осенним декором. Но кроме этого, можно попытаться вырастить из желудя дуб. Именно этот метод является основным способом восстановления дубовых лесов.

Как выращивать дуб из желудя

Проращивание дубов из желудей состоит из нескольких важных этапов. Прежде всего нужно правильно выбрать плоды дерева для проращивания и подготовить их к посадке.

Как собирать желуди для проращивания

Чтобы вырастить дуб, желуди для проращивания можно собирать с земли осенью - обычно в сентябре и октябре, в зависимости от того, насколько севернее или южнее вы живете.

Несмотря на то, что желуди начинают опадать в августе, первые плоды непригодны для сбора - они часто недозревшие или поражены болезнями.

Молодые желуди непригодны для проращивания (фото: Википедия)

Во время сбора желудей для проращивания рекомендуют руководствоваться следующими советами:

Собирать желуди со зрелых деревьев. В соответствии с сортом дерева, желуди могут созревать в течение нескольких лет. Поэтому, если есть возможность, ищите нужные деревья летом.

Обращайте внимание на цвет плодов. Подходящие для проращивания желуди должны быть коричневого цвета с легкими зелеными оттенками, хотя внешний вид плодов дуба может отличаться в зависимости от вида дерева. Черная или побелевшая поверхность желудя может указывать на поражение вредителями или гниль.

Выбирайте твердые желуди без червей, трещин, дыр и грибка. Советуют собирать упавшие на траву плоды - они имеют меньше шансов быть поврежденными, чем упавшие на твердую поверхность желуди.

Потрескавшиеся желуди для проращивания не используются (скриншот / Україна Діброва)

Еще одним признаком спелости желудей является то, что плод можно снять со шляпки, не разрывая его. Ведь с созреванием такое защитное покрытие теряет способность держать тяжелый плод.

Как подготовить желуди к посадке

После сбора желудей плоды нужно отсортировать и провести "тест на плавучесть". Это поможет определить, какие плоды некачественны и вряд ли пригодны для проращивания.

Для этого положите собранные желуди без шляпок в ведро с водой. Подождите 1-2 минуты, чтобы плоды отстоялись.

Менее качественные желуди будут всплывать. Это происходит из-за того, что в плоде образовалось отверстие для воздуха, например из-за повреждений вредителями.

Однако иногда это может происходить потому, что желудь уже начал прорастать. Так что, если плод не имеет признаков повреждения и твердый на ощупь, такой желудь также можно попытаться посадить.

Перед тем, как сажать желуди проводят "тест на плавучесть" (скриншот / Україна Діброва)

Качественные желуди рекомендуют вытереть салфетками и хранить в прохладном и защищенном от солнца месте в течение нескольких недель, например в холодильнике, в отделении для овощей.

Для этого плоды следует сложить в большой пакет на застежке, наполнив упаковку влажными опилками, вермикулитом, торфяной смесью или другой питательной средой, способной удерживать влагу.

Среда должна быть едва влажной, чтобы плоды не пересохли или не сгнили. Периодически плоды следует проверять и отсортировать поврежденные.

Как посадить желуди

Хранение желудей в холодильнике имитирует природные условия, при которых плоды уже могут начать прорастать. Приблизительно в начале декабря или в конце ноября корень может начать пробиваться сквозь скорлупу.

Независимо от того, проломился корень или нет, желудь готов к посадке примерно через 40-45 дней хранения. С саженцами следует обращаться особенно осторожно - корни легко повредить.

Проращивание желудей черешчатого дуба (фото: Википедия)

Желуди можно высаживать в горшок или в открытый грунт. Это делают следующим образом:

Подготовьте горшок. Наполните высокий контейнер с дренажными отверстиями качественным грунтовым субстратом, положите желудь и присыпьте субстратом так, чтобы его слой был толщиной 2-5 см. Если корни еще не проросли, неважно, какой стороной вверх сажать желудь. Однако, если плод уже имеет корешки, советуют положить желудь в землю корнями вниз.

Выберите участок. Высаживать желудь в землю советуют тогда, когда стержневой корень достаточно вырос. Сажать желудь в открытый грунт следует на глубину 5-10 см. Однако место нужно выбрать как можно дальше от домов - корни дерева сильно разрастаются. К тому же дубы любят солнце и требовательны к качеству грунтов.

Как ухаживать за саженцем дуба

Посаженый желудь нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания земли. Сначала дуб развивает стержневой корень под поверхностью почвы, поэтому рост может быть незаметным.

Когда из желудя появится молодое деревце, дуб советуют поставить на освещенный подоконник. Если рассада не получает достаточно света, можно использовать дополнительную лампу.

Когда пересаживать дуб

Дуб может вырасти до 40 м высотой, так что через некоторое время саженец нужно высадить в открытую почву. Считается, что оптимальной высотой молодого дерева является 15-20 см, кроме этого, на растении должны появиться листья.

Перед высадкой молодых дубов в открытую землю рассаду рекомендуют закалить. Приблизительно за неделю-две до высадки семян в открытый грунт вынесите саженцы на несколько часов на улицу.

Медленно увеличивайте время нахождения рассады на открытом воздухе ежедневно в течение следующей недели-двух. Тогда ваша рассада будет готова к высадке в открытый грунт.

Дуб из желудя нужно пересаживать в открытый грунт (фото: Freepik)

Хорошо подготовьте место, очистив его от сорняков и травы, и выкопайте яму, достаточную для размещения корневого шарика. Осторожно посадите растение на ту же глубину, на которой оно росло раньше, и плотно засыпьте почву.

Зимой и во влажные месяцы дубы обычно не нужно поливать. Но в самые жаркие и сухие месяцы растение нуждается в увлажнении. Молодые дубы нужно поливать в течение примерно двух лет, уменьшая частоту полива по мере роста дерева.