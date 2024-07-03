Не только черное и белое: 5 видов вещей, которые всегда нужно стирать отдельно

Наверное, каждый хоть раз слышал о том, что белые вещи следует стирать отдельно - чтобы они не приобрели цвет других вещей. Но на самом деле видов вещей, для которых следует выбирать отдельный цикл стирки, немного больше.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart.
Лучше стирать джинсовые вещи по отдельности, в соответствии с их температурным режимом. Застежки-молнии на джинсах могут тереться о другие ткани - особенно трикотаж - и повредить их.
Кроме того, другие ткани могут впитывать цвет джинсов - а джинсы одновременно могут терять цвет от неправильно подобранной температуры.
Если вы стираете джинсы вместе с другими вещами, хотя бы старайтесь сортировать одежду по подобному цвету.
Очень грязную одежду или одежду с большим количеством пятен рекомендуют стирать отдельно от остальных вещей.
К тому же перед стиркой нужно предварительно обработать пятна в зависимости от типа пятна, а затем использовать более длинный цикл стирки, чем тот, что может понадобиться для остальных вещей.
Это не только поможет лучше очистить загрязненную одежду, но и предотвратит перенос грязи или пятен на другую одежду.
Вещи с ворсинками следует стирать отдельно от микрофибры, бархата и других тканей, которые притягивают ворсинки.
Ведь вещи из ворсовой ткани нуждаются в холодном и деликатном режиме стирки - эти настройки, как правило, помогают предотвратить образование комочков. А также их советуют стирать, вывернув наизнанку.
Пополнение гардероба новой одеждой - увлекательный процесс, однако несколько раз новую одежду следует стирать отдельно, следуя инструкциям на этикетке.
Новые вещи, как правило, могут покрасить другую одежду через незакрепленный краситель, а раздельная стирка предотвращает это.
Этот совет может показаться очевидным, но всегда отделяйте темную одежду от светлой и белой.
Темные вещи следует стирать вместе, чтобы предотвратить потемнение светлых цветов во время стирки. Фиолетовые, синие, коричневые и черные ткани обычно можно сгруппировать вместе.
Кстати, раньше мы рассказывали, как стирать одежду так, чтобы она не села.
Кроме этого, писали о том, как правильно стирать, сушить и гладить шелковые вещи.