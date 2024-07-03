Не только черное и белое: 5 видов вещей, которые всегда нужно стирать отдельно

Джинсовая одежда

Лучше стирать джинсовые вещи по отдельности, в соответствии с их температурным режимом. Застежки-молнии на джинсах могут тереться о другие ткани - особенно трикотаж - и повредить их.

Кроме того, другие ткани могут впитывать цвет джинсов - а джинсы одновременно могут терять цвет от неправильно подобранной температуры.

Если вы стираете джинсы вместе с другими вещами, хотя бы старайтесь сортировать одежду по подобному цвету.

Сильно загрязненная одежда

Очень грязную одежду или одежду с большим количеством пятен рекомендуют стирать отдельно от остальных вещей.

К тому же перед стиркой нужно предварительно обработать пятна в зависимости от типа пятна, а затем использовать более длинный цикл стирки, чем тот, что может понадобиться для остальных вещей.

Это не только поможет лучше очистить загрязненную одежду, но и предотвратит перенос грязи или пятен на другую одежду.

Одежда из ворсовой ткани

Вещи с ворсинками следует стирать отдельно от микрофибры, бархата и других тканей, которые притягивают ворсинки.

Ведь вещи из ворсовой ткани нуждаются в холодном и деликатном режиме стирки - эти настройки, как правило, помогают предотвратить образование комочков. А также их советуют стирать, вывернув наизнанку.

Новая одежда

Пополнение гардероба новой одеждой - увлекательный процесс, однако несколько раз новую одежду следует стирать отдельно, следуя инструкциям на этикетке.

Новые вещи, как правило, могут покрасить другую одежду через незакрепленный краситель, а раздельная стирка предотвращает это.

Темная одежда

Этот совет может показаться очевидным, но всегда отделяйте темную одежду от светлой и белой.

Темные вещи следует стирать вместе, чтобы предотвратить потемнение светлых цветов во время стирки. Фиолетовые, синие, коричневые и черные ткани обычно можно сгруппировать вместе.