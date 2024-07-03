Не лише чорне та біле: 5 видів речей, які завжди потрібно прати окремо

Джинсовий одяг

Найкраще прати джинсові речі окремо, відповідно до їхнього температурного режиму. Застібки-блискавки на джинсах можуть тертися об інші тканини - особливо трикотаж - і пошкодити їх.

Крім того, інші тканини можуть вбирати колір джинсів - а джинси водночас можуть втрачати колір від неправильно підібраної температури.

Якщо ви перете джинси разом з іншими речами, хоча б намагайтеся сортувати одяг за подібним кольором.

Сильно забруднений одяг

Дуже брудний одяг або одяг з великою кількістю плям рекомендують прати окремо від решти речей.

До того ж перед пранням потрібно попередньо обробити плями залежно від типу плями, а потім використовувати довший цикл прання, ніж той, що може знадобитися для решти речей.

Це не тільки допоможе краще очистити забруднений одяг, але й запобіжить перенесенню бруду або плям на інший одяг.

Одяг з ворсової тканини

Речі, які ворсуються, слід прати окремо від мікрофібри, оксамиту та інших тканин, які притягують ворсинки.

Адже речі з ворсової тканини потребують холодного та делікатного режиму прання - ці налаштування, як правило, допомагають запобігти утворенню грудочок. А також їх радять прати, вивернувши навиворіт.

Новий одяг

Поповнення гардероба новим одягом - захопливий процес, проте декілька разів новий одяг слід прати окремо, дотримуючись інструкцій на етикетці.

Нові речі, як правило, можуть пофарбувати інший одяг через незакріплений барвник, а роздільне прання запобігає цьому.

Темний одяг

Ця порада може здатися очевидною, але завжди відокремлюйте темний одяг від світлого та білого.

Темні речі слід прати разом, щоб запобігти потемнінню світлих кольорів під час прання. Фіолетові, сині, коричневі та чорні тканини зазвичай можна згрупувати разом.