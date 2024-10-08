Лысая гора в Киеве: действительно ли здесь бывает нечистая сила?

Лысая гора в Киеве - одно из самых загадочных и мистических мест украинской столицы, овеянное легендами и мифами с давних времен. Сегодня это место привлекает туристов и исследователей, стремящихся разгадать его секреты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о множестве историй, объединяющих религиозные верования, древние традиции и необъяснимые явления, о Лысой горе на Печерске.

Легенда об Уроборосе

Одна из самых известных легенд Лысой горы связана с загадочной змеей Уроборосом, обвивающей всю землю, держа свой хвост во рту. По поверью, глава этой могущественной змеи обрела здесь свое вечное спокойствие, а гора стала символом бесконечности бытия.

Именно с этим феноменом, вероятно, связано отсутствие растительности на горе в древности, за что она и получила свое название - Лысая гора.

На Лысой горе (фото: Википедия)

Древние культы и капища

Еще задолго до христианизации Киевской Руси Лысая гора служила местом поклонения древним богам. Волхвы, обитавшие здесь, строили подземелья и хранили древние книги и сокровища.

Здесь отправляли свои ритуалы, в частности поклонение Перуну - главному богу солнца. Позже на горе начали проводить ритуалы жертвоприношения, а гора стала центром чернобоговского культа.

Легенды рассказывают, что на Лысой горе появлялись ведьмы и маги, которые использовали гору для проведения своих тайных обрядов и шабашей.

Современный идол Перуна (фото: Википедия)

Лысогорский форт и его тайны

В XVIII веке, во времена правления Петра I, на Лысой горе было решено построить крепость для защиты Киева. Лысогорский форт имел уникальную структуру - под его основами были построены огромные резервуары с водой, которые могли использоваться для затопления крепости в случае ее захвата врагами.

Еще один миф: что под Лысой горой был создан подземный город, сохранившийся по сей день.

Один из туннелей Лысогорского форта (фото: Википедия)

Мистическая энергетика и религиозное влияние

Лысая гора также стала местом, где разные религии и культуры оставили свои следы. По преданию христианские монахи построили здесь подземный монастырь и связали его тайными ходами с Печерской Лаврой.

Во время нашествия Батыя в 1241 году люди скрывались в лабиринтах Лысой горы, но многие погибли, поскольку хан приказал замуровать все входы в подземелья. Говорят, что души этих людей до сих пор населяют гору, придавая ей мистическую атмосферу.

Информационный щит о святилище древних славян (фото: Википедия)

Современный мистицизм Лысой горы

Сегодня Лысая гора остается местом, которое привлекает почитателей оккультных наук, магов и ведьм. Она условно разделена на три части: Русалочий овраг, Ведьминский овраг и роща Мертвеца.

Здесь почти отсутствуют следы цивилизации, что усиливает ее загадочность. В 90-е годы, во время войны между Тибетом и Китаем, сюда приезжали буддистские монахи, чтобы молиться о прекращении конфликта. Ученые объясняют аномальную энергетику Лысой горы наличием одной из сильнейших геопатогенных зон Киева.

Дуб Ведун (фото: Википедия)