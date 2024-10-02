5 мистических "мест силы" в Украине

Украина богата местами, которые поражают своей энергетикой и производят незабываемые впечатления. Эти локации, которые называют "местами силы", не только имеют историческую ценность, но и полны таинственной атмосферы, привлекающей искателей духовных знаний и приключений.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти таких местах, которые стоит посетить, чтобы почувствовать их особую энергетику.

Гора Тотоха (с. Медвин, Киевская область)

Гора Тотоха, расположенная поблизости от Богуслава, является настоящим энергетическим центром Украины. Ехать сюда лучше на машине или воспользоваться организованной экскурсией. Говорят, что по силе Тотоха сравниваются с такими всемирно известными местами, как Алтай или Тибет.

На вершине горы развевается флаг, символизирующий триединство - знак, подчеркивающий духовное значение места. Несмотря на разнообразную символику верований, сила горы остается неизменной.

По легенде те, кто поднимался на Тотоху в полночь, получали дар пророчества и наполнялись невероятной силой. Кроме этого, гора является прекрасным местом для сбора целебных трав, а неподалеку находится источник с чистейшей водой.

Гора Тотоха (фото: kyivregiontours.gov.ua)

Озеро Бучак (с. Бучак, Каневский район, Черкасская область)

Озеро Бучак славится своей сильной энергетикой, подпитываемой многочисленными подземными холодными источниками. Это место окружено лесами, придающими ему еще больший мистический шарм.

Недалеко от озера находится Бабья гора, которую археолог Борис Рыбаков считал одним из важнейших святилищ раннеславянского периода. Это место привлекает внимание не только историков и археологов, но и тех, кто ищет душевный покой и вдохновение.

Местные жители часто приходят сюда, чтобы помолиться или медитировать, чувствуя особую энергетику этой земли. Бучак - это место, где каждый посетитель может найти гармонию с природой и самим собой.

Озеро Бучак (фото: Википедия)

Лысая гора (с. Гусенцы, Ржищев, Киевская область)

Лысая гора вблизи села Гусенцы песчаный холм почти без растительности, что делает ее одной из самых загадочных энергетических точек Украины. Она расположена на том же меридиане, что и египетские пирамиды, что придает ей особое значение.

Говорят, что Лысая гора способна открыть скрытое в каждом человеке: одни видят здесь свои страхи, другие же соединяются с потоками земной и небесной энергии.

Рядом находятся руины Преображенской крепости, которая во время разлива Каневского водохранилища почти полностью ушла под воду, но сегодня частично восстановлена.

Посещение этой горы может быть настоящим испытанием для души, но вместе с тем дарит невероятные впечатления и возможность почувствовать себя частью чего-то большего.

Лысая гора (фото: kyivregiontours.gov.ua)

Гора Богит (с. Городница, Тернопольская область)

Гора Богит расположена в заповеднике Медоборы и является одним из самых древних мест силы в Украине. До создания здесь современного славянского святилища около 150 лет назад, на этом месте стоял идол Святовита, которому было больше тысячи лет.

В 1948 году идол был передан в исторический музей Кракова, где он хранится по сей день. На подходе к горе можно встретить интересную находку - камень-дольмен. Наши предки верили, что именно под ним души умерших переходили в другие миры.

Гора Богит поражает своей мощной атмосферой и удивительными видами, открывающимися с ее вершин, и привлекает тех, кто ищет ответы на вопрос о своем происхождении и предназначении.

Копия идола Святовита (фото: zbruc.eu)

Древний кромлех (с. Никольское-на-Днепре, Днепропетровская область)

Древний кромлех в селе Никольское-на-Днепре - это загадочное место, где камни расположены в форме восьмерки или круга. Это место также называют "Храмом семи врат", и время его создания называют разным: от X-XII тысячелетий до нашей эры до бронзового века, достигающего 2 тысяч лет до нашей эры.

Диаметр этого кромлеха составляет около 9 метров, а в центре находится камень-следовик, по поверьям, сохраняющий отпечаток силы предков.

Кроме того, кромлехи можно найти на Хортице, в Приднестровье на Поповом Мысе, между селами Томаковка и Мировое. Это места, дающие ощущение таинственности и духовной связи с прошлым.

Кромлех в селе Никольское-на-Днепре (фото: sribnovit.com)