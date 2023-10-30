Месси выиграл "Золотой мяч-2023" и переписал историю награды
Нападающий американского "Интера Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом 2023 года по версии культового издания France Football.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.
Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
#ballondor pic.twitter.com/fDpFMqMl1Y
На гала-вечере в Париже 36-летний аргентинец в очередной раз получил самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Он остается единственным представителем Аргентины, которому покорялся приз.
Месси в борьбе за награду опередил норвежца Эрлинга Холанда. В первую пятерку также попали Мбаппе, Де Брюйне и Родри. Дополнили топ-10 Винисиус, Альварес, Осимхен, Силва и Модрич.
"Золотой мяч" в восьмой раз достался Месси, что позволило обновить рекорд. Впервые он выиграл награду в 2009 году, а до сих пор последний триумф аргентинца был в 2021-м. Еще пять раз аргентинец финишировал в борьбе за приз на второй строчке, а в 2007 году был третьим после Кака и Роналду.
В сезоне 2021/22 Лионель Месси провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач. Он помог ПСЖ завоевать титул Лиги 1 и Суперкубок Франции-2022. В свою очередь в составе сборной Аргентины нападающий триумфовал на ЧМ-2022 (7 поединков, 7 голов, 3 ассиста).
Летом Месси перебралась в "Интер Майами", поэтому стал первым обладателем "Золотого мяча" без контракта с европейским клубом. Он успел завоевать с флоридцами Кубок лиг США и Мексики. Правда, вывести "цапель" в плей-офф МЛС сезона-2023 аргентинцу не удалось. Статистика Месси за океаном – 14 матчей, 11 мячей, 5 результативных передач.
В течение церемонии призы получили и другие звезды футбола. Награды достались:
- Айтани Бонмати – женский "Золотой мяч"
- Джуду Беллингему – Трофей Раймона Копы
- Эмильяно Мартинесу – приз Льва Яшина
- Эрлингу Холанду – приз Герда Мюллера
- Винисиусу Жуниору – приз Сократеса
- "Манчестер Сити" – клуб года
- "Барселоне" – женский клуб года
К слову, ранее вспомнили вручение "Золотого мяча-2003" без Роналду в списке претендентов.
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