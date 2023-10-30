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Месси выиграл "Золотой мяч-2023" и переписал историю награды

Париж, Понедельник 30 октября 2023 23:32
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Месси выиграл "Золотой мяч-2023" и переписал историю награды Фото: Лионель Месси пополнил коллекцию призов (twitter.com/ballondor)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий американского "Интера Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом 2023 года по версии культового издания France Football.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

На гала-вечере в Париже 36-летний аргентинец в очередной раз получил самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Он остается единственным представителем Аргентины, которому покорялся приз.

Месси в борьбе за награду опередил норвежца Эрлинга Холанда. В первую пятерку также попали Мбаппе, Де Брюйне и Родри. Дополнили топ-10 Винисиус, Альварес, Осимхен, Силва и Модрич.

"Золотой мяч" в восьмой раз достался Месси, что позволило обновить рекорд. Впервые он выиграл награду в 2009 году, а до сих пор последний триумф аргентинца был в 2021-м. Еще пять раз аргентинец финишировал в борьбе за приз на второй строчке, а в 2007 году был третьим после Кака и Роналду.

В сезоне 2021/22 Лионель Месси провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач. Он помог ПСЖ завоевать титул Лиги 1 и Суперкубок Франции-2022. В свою очередь в составе сборной Аргентины нападающий триумфовал на ЧМ-2022 (7 поединков, 7 голов, 3 ассиста).

Летом Месси перебралась в "Интер Майами", поэтому стал первым обладателем "Золотого мяча" без контракта с европейским клубом. Он успел завоевать с флоридцами Кубок лиг США и Мексики. Правда, вывести "цапель" в плей-офф МЛС сезона-2023 аргентинцу не удалось. Статистика Месси за океаном – 14 матчей, 11 мячей, 5 результативных передач.

В течение церемонии призы получили и другие звезды футбола. Награды достались:

  • Айтани Бонмати – женский "Золотой мяч"
  • Джуду Беллингему – Трофей Раймона Копы
  • Эмильяно Мартинесу – приз Льва Яшина
  • Эрлингу Холанду – приз Герда Мюллера
  • Винисиусу Жуниору – приз Сократеса
  • "Манчестер Сити" – клуб года
  • "Барселоне" – женский клуб года

К слову, ранее вспомнили вручение "Золотого мяча-2003" без Роналду в списке претендентов.

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Золотой мяч Месси
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