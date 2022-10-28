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Яблочный пирог из старой кулинарной книги. Так пекли наши бабушки

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Пятница 28 октября 2022 11:25
Яблочный пирог из старой кулинарной книги. Так пекли наши бабушки Фото: Как приготовить яблочный пирог по старому рецепту (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Рецептов яблочных пирогов существует множество, как современных, так и старинных. Предлагаем вам окунуться в детство и испечь вкуснятину, рецепт которой взят из книги "Солодке печиво" 1961 года берегини украинской кухни Дарии Цвек.

Смотрите два способа приготовления выпечки ниже в материале Styler.

Рецепт №1

Составляющие:

  • 500 г муки
  • 2 яйца
  • 50 г сливочного масла или маргарина
  • 1/2 стакана сметаны или кефира
  • 50 г сахара
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1/2 ч. л. лимонной кислоты
  • 1 кг яблок
  • 1/2 стакана белых молотых сухарей
  • 50 г сахара
  • корица

Пошаговое приготовление

Жир порубите с просеянной мукой, содой и лимонной кислотой. Добавьте желтки, сахар, сметану или кефир.

Замесите тесто и разделите его на две части. Раскатайте из них лепешки. Одну из лепешек положите на смазанный жиром лист, поколите вилкой, посыпьте сухарями.

Наложите пошаткованные яблоки, посыпьте их сахаром, корицей и снова сухарями, накройте вторым коржом, поколите вилкой, смажьте белками, взбитыми с 2 ст. ложками сахара.

Выпекайте в горячей духовке (210-240 градусов) в течение 35 минут.

Рецепт №2

Составляющие:

  • 750 г муки
  • 1 стакан сметаны
  • 200 г сахара
  • 250 г жира
  • 3-4 яйца
  • 1/2 ч. л. соды
  • ванилин
  • сахарная пудра
  • 1/2 ч. л. лимонной кислоты
  • 1 кг яблок
  • 100 г сахара
  • 2-3 ст. л. молотых белых сухарей
  • корица
  • апельсиновая цедра

Пошаговое приготовление

Жир порубите с просеянной мукой, содой и лимонной кислотой, добавьте растертые с сахаром и ванилином желтки, сметану, замесите тесто. Оставьте его на несколько часов.

Затем 2/3 теста раскатайте, положите на смазанный жиром лист, поколите вилкой, посыпьте сухарями. Сверху уложите нашинкованные яблоки, снова посыпьте сухарями, сахаром, цедрой и корицей.

Из белков взбейте крутую пену без сахара и смажьте ею яблоки. Сверху равномерным слоем натрите на терке остальное тесто.

Жарьте в горячей духовке (210-240 градусов) в течение 45 минут. Спеченный пирог посыпьте сахарной пудрой.

Кто такая Дария Цвек

Дария Яковлевна Цвек (1909-2004) – автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами – всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга року". К примеру, книгу "Солодке печиво" переиздавали девять раз.

Читайте также, чем заменить дрожжи в выпечке.

Кроме того, мы писали о рецепте яблочного пирога "Невидимка". Он так нежен, что можно есть губами.

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