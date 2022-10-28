Яблочный пирог из старой кулинарной книги. Так пекли наши бабушки
Рецептов яблочных пирогов существует множество, как современных, так и старинных. Предлагаем вам окунуться в детство и испечь вкуснятину, рецепт которой взят из книги "Солодке печиво" 1961 года берегини украинской кухни Дарии Цвек.
Смотрите два способа приготовления выпечки ниже в материале Styler.
Рецепт №1
Составляющие:
- 500 г муки
- 2 яйца
- 50 г сливочного масла или маргарина
- 1/2 стакана сметаны или кефира
- 50 г сахара
- 1/2 ч. л. соды
- 1/2 ч. л. лимонной кислоты
- 1 кг яблок
- 1/2 стакана белых молотых сухарей
- 50 г сахара
- корица
Пошаговое приготовление
Жир порубите с просеянной мукой, содой и лимонной кислотой. Добавьте желтки, сахар, сметану или кефир.
Замесите тесто и разделите его на две части. Раскатайте из них лепешки. Одну из лепешек положите на смазанный жиром лист, поколите вилкой, посыпьте сухарями.
Наложите пошаткованные яблоки, посыпьте их сахаром, корицей и снова сухарями, накройте вторым коржом, поколите вилкой, смажьте белками, взбитыми с 2 ст. ложками сахара.
Выпекайте в горячей духовке (210-240 градусов) в течение 35 минут.
Рецепт №2
Составляющие:
- 750 г муки
- 1 стакан сметаны
- 200 г сахара
- 250 г жира
- 3-4 яйца
- 1/2 ч. л. соды
- ванилин
- сахарная пудра
- 1/2 ч. л. лимонной кислоты
- 1 кг яблок
- 100 г сахара
- 2-3 ст. л. молотых белых сухарей
- корица
- апельсиновая цедра
Пошаговое приготовление
Жир порубите с просеянной мукой, содой и лимонной кислотой, добавьте растертые с сахаром и ванилином желтки, сметану, замесите тесто. Оставьте его на несколько часов.
Затем 2/3 теста раскатайте, положите на смазанный жиром лист, поколите вилкой, посыпьте сухарями. Сверху уложите нашинкованные яблоки, снова посыпьте сухарями, сахаром, цедрой и корицей.
Из белков взбейте крутую пену без сахара и смажьте ею яблоки. Сверху равномерным слоем натрите на терке остальное тесто.
Жарьте в горячей духовке (210-240 градусов) в течение 45 минут. Спеченный пирог посыпьте сахарной пудрой.
Кто такая Дария Цвек
Дария Яковлевна Цвек (1909-2004) – автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Ее книги становились бестселлерами – всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга року". К примеру, книгу "Солодке печиво" переиздавали девять раз.
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