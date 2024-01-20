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"Ленивые" беляши без мороки с тестом: будет вкусно, будто из пирожковой

Как готовить беляши быстро (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ароматные, жареные, мясные и сочные - беляши считаются очень вкусным блюдом, но его мало кто готовит. Дело в том, что хозяйки опасаются мороки с тестом, но сделать эти аппетитные пирожки можно и из простых вафельных коржей. За 15 минут вы сможете приготовить невероятно вкусные беляши, словно из пирожковой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, размещенное на YouTube-канале "Прості рецепти з Марією Щербатюк".

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • вафельные лепешки
  • 400 г. мясного фарша
  • 1 луковица
  • соль, специи и перец - по вкусу
  • 2 яйца
  • 50 мл. воды
  • 1 ч. ложка муки
  • 80 мл. растительного масла.

Начнем приготовление. Лук нарежьте и смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и специи.

Как приготовить беляши из вафли (скриншот)

Затем в отдельной миске смешайте яйца, соль, перец, муку и воду. Взбейте все вилкой, это - кляр для беляшей.

Рецепт беляшей без теста (скриншоты)

Затем возьмите один лист коржа из вафли. Ложкой намажьте на него фарш. Сверху уложите еще один корж. Нарежьте порционными квадратиками.

Простой рецепт беляшей (скриншот)

Начните жарить. Каждый кусочек нужно обмокнуть в кляр, а затем выложить на горячую сковороду, смазанную растительным маслом. Обжаривайте беляши с обеих сторон до золотистой корочки. Затем можно выложить готовое блюдо на бумажное полотенце, чтобы оно забрало лишний жир. После чего подавайте беляши на стол, вы будете удивлены, насколько это вкусно.

Беляши, которые напомнят вам о вкусе детства (скриншоты)

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту.

Кроме того, недавно появился рецепт нежной запеканки с сыром и печенью.

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