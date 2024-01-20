"Ліниві" біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжкової

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

вафельні коржі

400 г. м'ясного фаршу

1 цибулина

сіль, спеції та перець - на смак

2 яйця

50 мл. води

1 ч. ложка борошна

80 мл. олії.

Почнемо приготування. Цибулю наріжте та змішайте з фаршем, додайте туди сіль, перець та спеції.

Як приготувати біляші з вафлі (скріншот)

Потім, в окремій мисці, змішайте яйця, сіль, перець, борошно та воду. Збийте усе виделкою, це - кляр для біляшів.

Рецепт біляшів без тіста (скріншоти)

Потім візьміть один лист коржа з вафлі. Ложкою намажте на нього фарш. Зверху покладіть ще один лист. Наріжте порційними квадратиками.

Простий рецепт біляшів (скріншот)

Почніть смажити. Кожен шматочок потрібно обмокнути у кляр, а потім викласти на гарячу пательню, змащену олією. Обсмажуйте біляші з обох сторін до золотавої скоринки. Потім можна викласти готову страву на паперовий рушник, аби він забрав зайвий жир. Після чого подавайте біляші на стіл, ви будете здивовані, наскільки це смачно.

Біляші, які нагадають вам про смак дитинства (скріншоти)