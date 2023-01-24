RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ленивая пицца на лаваше: бомбезная вкуснятина всего за 10 минут

Как приготовить пиццу на лаваше (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Домашняя пицца – невероятная вкуснятина для всей семьи. А если его готовить легко и просто, то можно делать это хоть каждый день.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша AlinaFoodee на своем канале в YouTube.

Составляющие:

  • Лаваш или тортилья – 2 шт.
  • Сыр – 200 г
  • Грибы
  • Томатный соус или кетчуп
  • Колбаса, мясо или ветчина
  • Оливки
  • Лук

Пошаговое приготовление

Выложите лист лаваша на противень. Натрите сыр и разделите на две части. Одну часть выложите на лаваш. Сверху накройте вторым лавашем.

Нарежьте лук полукольцами, оливки пополам и шампиньоны слайсами, порежьте колбасу или ветчину.

Смажьте лаваш кетчупом или соусом, посыпьте луком, выложите колбасу или ветчину, шампиньоны, оливки. Посыпьте оставшимся сыром.

Отправьте 7-10 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Приятного вам аппетита!

Раньше мы писали, как приготовить тесто для пельменей, которое не липнет и не разваливается.

Кроме того, читайте, как приготовить питу на сковороде всего из двух ингредиентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецептыпицца