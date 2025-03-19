Мужчины Лины Костенко: кем они были и что известно о детях поэтессы

Мужчины Лины Костенко

Ученая дважды вступала в брак, а свою первую любовь встретила еще в студенческие годы.

Учась в Московском литературном институте имени Горького, она познакомилась с польским писателем Ежи Яном Пахлевским.

В 1956 году, на последнем курсе, они поженились. После завершения обучения в российском университете Ежи вернулся в Польшу, где в течение двух лет возглавлял ежедневную газету "Głos Szczeciński", а позже стал редактором еженедельника "Ziemia i Morze".

С 1958 до 1964 года он работал рыбаком на судах дальнего плавания. Ежи Ян Пахлёвский (фото: Википедия)

Отношения пары хоть и были страстными, однако брак оказался недолговременным - все из-за большого расстояния.

Как-то Костенко писала:

"Я люблю, любимый, Киев и Варшаву,

Но Родина у каждого одна".

После развода 28-летняя ученая имела роман с Аркадием Добровольским, который был на 20 лет старше ее.

Это было успешное творческое сотрудничество - вместе с ним Лина написала сценарий к фильму "Проверьте свои часы", который вышел на экран в 1962 году.

Однако эта связь была под запретом. Возможно, она была очень тяжелой для Лины Васильевны: Добровольский был разорван между ней и своей женой, с которой имел дочь.

Поэтесса никогда не комментировала эти отношения, не подтверждала их. Однако "доброжелатели" активно обсуждали этот роман. Аркадий Добровольский (фото: открытые источники)

Неизвестно, чем бы он завершился, если бы Лина не встретила свою настоящую любовь на той самой киностудии Довженко...

Эта любовь заслуживает отдельного фильма. Лина Костенко и Василий Цвиркунов встретились в 1963 году. Поэтессе исполнилось 33 года, она была шестидесятницей, свободной, независимой, разведенной, с протестным характером и с Аркадием Добровольским рядом.

Ее произведения запрещали к печати, а фильм "Дорогой ветров", написанный по ее сценарию, вычеркивали из списка для съемок.

Цвиркунову было 46, он был старше ее на 13 лет, недавно стал директором Киевской киностудии имени Довженко, был женат, имел детей, пережил Вторую мировую войну и потерял ногу из-за тяжелого ранения на фронте. Лина Костенко и Василий Цвиркунов (фото: открытые источники)

"Когда мы впервые встретились - только посмотрели друг на друга, и почувствовали близость. Все, что было дорого ему, стало дорогим и для меня. Мои друзья стали его друзьями. Многие, зная мой характер, удивлялись: и как это он с ней живет? А все очень просто. Василий Васильевич считал, что должен меня защищать. И, чувствуя себя защищенной, я делалась как шелковая", - рассказывала поэтесса в интервью Ольге Унгурян.

Именно Василий стал самой большой любовью поэтессы. Среди всех мужчин, которые появлялись в ее жизни, только к нему она испытывала глубокие чувства. Их брак продолжался до самой смерти Цвиркунова в 2000 году. Могила Василия Цвиркунова (фото: Википедия)

Дети Лины Костенко

Лина Костенко является матерью двух детей, которые родились от двух разных браков. В 1956 году писательница впервые стала мамой, родив дочь Оксану от своего первого мужа Ежи Пахлевского.

Поэтесса воспитывала свою дочь самостоятельно, прививая ей глубокое чувство любви к украинскому языку и культуре.

Оксана Пахлевская выросла в Украине, однако получила прекрасное образование не только в родной стране, но и за рубежом.

Оксана Пахлевская (фото: Википедия)

Она училась в Киевском университете имени Тараса Шевченко, где получила филологическое образование, а затем продолжила научные исследования в Италии.

Сейчас Пахлевская является профессором Римского университета "Ла Сапьенца", где преподает историю и культуру Украины, а также историю Центральной и Восточной Европы. Ее научные труды стали важным мостом между украинской и европейской интеллектуальной традицией.

Дочь Костенко также является автором ряда книг, эссе и научных работ, исследующих различные аспекты украинской и европейской культуры. Одной из ее наиболее важных работ является "Ave, Europa", в которой она анализирует роль Украины в Европе через призму истории, культуры и политики. Оксана Пахлевская (скриншот)

Эта книга стала значимым вкладом в интеллектуальную дискуссию о месте Украины в современном мире. Кроме того, Оксана занимается написанием художественных произведений, продолжая литературное наследие своей матери.

У нее есть дочь Ярослава-Франческа Барбьери, которая тоже проживает в Италии и учится философии в университете, где ее мать является преподавателем и заведующей кафедрой.

Младший сын Лины Костенко, Василий Цвиркунов, появился на свет в 1969 году от второго брака поэтессы.

О нем известно значительно меньше, чем о старшей сестре. Сейчас Василий проживает в США, где работает программистом. У него есть жена и дети.

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